Gallego pide paciencia con Cumic: "Llegará su momento"

David Gallego asegura que, en sus charlas con Javi Rico, “no se habla de la clasificación”. “Estoy diariamente en contacto con la dirección deportiva, y vamos hablando del día a día, pero no nos planteamos nada a nivel de clasificación”, responde el entrenador del Sporting.

El técnico, cuestionado sobre si le gustaría protagonizar un proyecto de años en el Sporting, contesta: “Ahora mismo eso está muy lejos, son decisiones que no solo mías. Soy una persona que vivo el día a día, el presente; las hipótesis están muy lejos y no me interesan. Solo me gustaría hacer un gran partido en Las Palmas”.

Gallego responde sobre Nikola Cumic: “Estamos muy contentos de su evolución, de su adaptación. Es un chico con el que hay que tener paciencia, tiene el hándicap del idioma, y viene a un fútbol diferente; eso requiere un tiempo. Estamos muy tranquilos. Tiene unas cualidades que vienen muy bien a nuestra forma de jugar. Y llegará su momento, siendo pacientes. Durante la temporada, que es muy larga, solo van 14 jornadas, nos va a ayudar mucho”.

De la Unión Deportiva Las Palmas, el entrenador del Sporting destaca “a su entrenador, que es muy valiente, no especula, es un equipo agresivo en la presión, y luego intentan generar mucho juego. De los entrenadores que da gusto ver a sus equipos. No van a especular nada”.