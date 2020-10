Gallego: "El Oviedo tiene menos puntos que los que merece"

El entrenador del Sporting, David Gallego, valora el derbi de este domingo contra el Real Oviedo en la rueda de prensa previa al partido.

Qué percibe en la previa del partido.

Las circunstancias tampoco permiten que haya mucha vida social, pero he notado en el entorno, en el club... que es un partido que se vive de manera especial.

La derrota en el derbi de la pasada temporada.

Valoro lo que hace mi equipo desde que estoy yo aquí. Lo que queremos es que la afición, cuando acabe la temporada, se sienta orgullosa de nosotros.

¿Influye la dinámica del equipo?

Para nada. En cada partido se empieza de cero. Lo que ha pasado antes no tiene que ver con lo que va a suceder. Es un partido en el que los dos tendremos las mismas opciones.

¿Opciones para Nacho Méndez?

Es un jugador más. Tienes las mismas posibilidades que otro compañero de ayudarnos cuando lo consideremos oportuno.

La renovación de Nacho Méndez.

Estoy contento por él, por el club y por el equipo. Es un jugador que creo que puede ser importante en esta entidad.

La preparación del partido.

La preparación es la misma. Tenemos una forma de entrenar y de trabajar. Sí es verdad que hay un componente emocional esta semana, hay que tener una gestión emocional, pero la preparación del partido no ha tenido ningún cambio.

¿Cómo ha visto al equipo esta semana?

He notado lo que vengo notando desde que estoy aquí. El equipo hace semanas de entrenamiento espectaculares. Esta semana les escucho hablar más del partido. Les veo enchufados.

La ausencia de público.

Que no haya afición hace que sea un poco descafeinado. Luego espero un partido en el que cada uno va a intentar contrarrestar y combatir al rival. Espero que hagamos un gran partido y nos llevemos la victoria.

Sobre el Real Oviedo.

Es un equipo muy intenso y solidario en el esfuerzo. Creo que tiene menos puntos de los que se ha merecido por el juego que ha realizado. Tienen un grandísimo entrenador.

¿Es un partido que puede influir en los siguientes?

Nuestra labor es intentar que si se gana no haya un exceso de confianza y que si se pierde no se produzca una bajada del estado anímico.

¿Más importancia al aspecto psicológico?

Hemos estado pendientes, pero no he tenido que hacer hincapié. Veo al equipo concentrado y sabiendo lo que nos jugamos esta semana, pero le he dado naturalidad. No me preocupa en este sentido. El equipo sabe que se tiene que dedicar únicamente a lo que está pasando en el juego. Estoy convencido de que será así.

El último día del mercado.

Respecto a Campuzano, he estado centrado en los jugadores que tengo. Son gestiones que corresponden a la dirección deportiva. Con Álvaro Vázquez he hablado, pero esta semana, la anterior... Suelo hablar mucho con los jugadores.

Los elogios de Javi Rico a su trabajo.

Tengo que intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo. Esta es la plantilla que tenemos a día de hoy y para mí es la mejor del mundo. No nos vamos a excusar en nada.

¿Qué ha transmitido a sus jugadores?

Les he dicho que seamos nosotros. Hay una cosa que depende de nosotros y son los valores de intensidad, compromiso, esfuerzo, atención... Luego podemos estar más acertados o menos, pero eso no lo podemos perder.