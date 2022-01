Gallego: "A lo mejor al final no viene ningún fichaje"

Vuelve LaLiga

"Creo que hemos hecho una semana muy buena. Al equipo lo veo muy entero. Sabemos que va a ser un partido muy complicado y que no va a tener nada que ver con lo que nos hemos encontrado en Copa. Sabemos de la dificultad pero queremos volver a competir en Liga".

"El nivel del grupo crece. Hemos tenido muchas bajas y nos ha penalizado. No es una justificación, es una realidad. Hay más competencia y eso supone que es más difícil entrar en el once y a nosotros nos da más alternativas para decidir".

¿Puede llegar más de un fichaje?

"Es una decisión de la dirección deportiva. Hemos hablado sobre dónde podemos crecer y tener más alternativas como equipo. Lo que venga o no venga no depende solo de nosotros, también del mercado. Hay muchos factores que terminan por tomar esas decisiones. Estamos rabajando en ello. Lo que venga o no, dependerá de más factores".

Adquirir a Villalba en propiedad

"Hay que preguntarle al máximo responsable del club. Como entrenador, estoy encantado con Fran Villalba. Hay que sacarle rendimiento a Fran Villalba y que explote, que nos pueda dar lo que pretendemos con él".

¿Fichaje a última hroa de mercado?

"Hay otros jugadores de los que disponemos. Al final igual no viene nadie. Con la plantilla que tengo, le saco el máximo rendimiento para el siguiente partido. Como los tiempos no los marco yo, a esperar".

Hoja de ruta para volver al playoff

"Pensar en Amorebieta. Exclusivamente en Amorebieta. Si perdemos el domingo estaremos a otras cosas. Cuando queden pocos partidos veremos donde estemos. Y cuando pase Amorebieta, epsnaremos en el siguiente".

Si no llegan fichajes, ¿está capacitado el Sporting para estar entre los seis primeros?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Si el problema no es que vengan. El problema es que vengan, se adapten y rindan. Si fuera tan fácil firmaríamos a seis jugadores todos los equipos. Yo estoy feliz con la plantilla, pero tratamos de mejorar. Tanto al final de temporada como en invierno. Vamos a intentar mejorar lo que tenemos, que no es fácil. Hemos sido muy competitivos con lo que tengo. Vengan o no vengan más fichajes".

Aspecto psicológico del futbolista

"No solo en lo profesional, sino en la vida misma. La cabeza te manda todo. Una misma situación, depende como lo quieras enfocar, así la llevas. Hay profesionales para eso y es fundamental la cabeza para rendir".

Christian Rivera, ¿fichaje de invierno?

"Sabíamos de dónde venía, de tener poca continuidad. Sabemos que le iba a costar el ritmo. Problemas de diferente índole que no le permitieron rendir. Ahora está para 90 minutos, lo puedo decir públicamente. Cada pivote nos da una cosa, y entre ellos competirán. Con Christiande inicio antes no podíamos contar y ahora sí. Es un jugador más para contar con él".

El rival: Amorebieta

"Su seña de identidad es muy clara. Para mí el Amorebieta juega muy bien al fútbol porque hace muy bien a lo que juega. En defena son sólidos, corren mucho, están muy juntos... para mí es un partido muy difícil. Es muy difícil ganarles. COmpiten todos los partidos. Es un partido que nos va a generar muchas dificultades porque se generan muchos duelos. En el área son muy buenos y hemos trabajado mucho las disputas y las transiciones. Necesitamos mucha pausa y mucha paciencia porque están ordenados y corren muchisimo".