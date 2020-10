Gallego: "¿Un fichaje más? Mientras el mercado esté abierto, podemos esperar cualquier cosa"

"Puede pasar cualquier cosa mientras el mercado esté abierto", responde David Gallego sobre la posibilidad de que el Sporting realice una tercera incorporación.

"No suelo pensar mucho más allá del día a día. Me centro en lo que tengo. Cuando se cierre el mercado, me exigiré para sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores. Hemos incorporado a dos futbolistas que cumplen el perfil que estábamos buscando. Si surge una posibilidad de incorporar a algún hombre más, lo estudiaremos", ha asegurado en la previa del partido en Almería.