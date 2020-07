"Gallego destaca por su carácter, va de frente, sin dobleces"

Quique Iglesias, periodista de COPE Barcelona, repite sobre David Gallego: “Es especial, es transparente para lo bueno y lo malo, es muy buen tipo, sin dobleces”. “Es el tío más legal que me he encontrado en este mundillo. Si te pone la cruz, te la pone para siempre. Si vas de frente, no te va a fallar. Espero que le vaya bien en el Sporting", confía.

El futuro entrenador rojiblanco destaca por “su carácter; va de frente, es muy fiel a sus ideas, a veces hasta de una manera exacerbada y extrema”. Iglesias añade: “Se merece una segunda oportunidad”.

“Le fue muy bien en juveniles y en el Espanyol B. No le fue tan bien esta temporada en el primer equipo. Fue solicitado por aclamación tras la marcha de Rubi, pero luego hay quien le culpa de lo que ha pasado. Pero le fue mal a Gallego, a Machín, a Abelardo, a Rufete. No salió bien, cierto. El tiempo dirá quién fue el culpable”, explica el informador de la Cadena COPE.

Sobre su método, Quique Iglesias lo resume en “cantera y balón. Sobre todo cantera, tiene mucha confianza en los suyos”. Y profundiza en algunas cuestiones más a pie de campo: “David Gallego busca que el futbolista no sea un autómata, que juegue al fútbol en orden de cómo va jugando el rival y cómo se vaya desarrollando el partido o esté colocado el equipo. Puede cambiar el sistema varias veces en un mismo partido”.