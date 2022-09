Galder Cerrajería y Sergio Fernández analizan el partido del Real Oviedo en #DCA

El Real Oviedo no cuajó un buen partido en Burgos. Los azules consiguieron un empate que se pone en valor, aunque el juego no fue el esperado por el equipo de Bolo. Galder Cerrajería, ex jugador del Real Oviedo y del Burgos y Sergio Fernández analizaron en Deportes COPE Asturias el partido del equipo carbayón.

Cerrajería jugó en el Burgos precisamente tras salir del Real Oviedo, en el que militó la temporada 2012/2013. El centrocampista sigue jugando al fútbol, en el Racing Rioja, y vio el partido entre dos de sus ex equipos. Reconoció la superioridad del equipo de Calero, aunque no le dejó mal sabor de boca el Real Oviedo: "A los golpes el Burgos fue superior. Es un equipo casi perfecto tácticamente, está muy bien trabajado y que es complicado hacerle frente en El Plantío. El Oviedo tiene mucho potencial arriba, pero creo que el Burgos fue superior". En el apartado individual, Cerrajería tiene claros los referentes azules en esta nueva temporada: "Lo fácil es decir Bastón o Borja Sánchez. Me gusta también mucho Koba. Creo que tiene muy buen equipo, pero creo que no se reflejó el otro día. El Oviedo va a ir a más".

Esa línea optimista pese al mal partido también la mantenía Sergio Fernández, habitual analista de Deportes COPE Asturias: "No me pareció un partido tan catastrófico del Oviedo. Tuvo que defender mucho y perdió muchos duelos. Le costó al equipo, pero no me parece que Tomeu haya hecho las paradas de su vida". Y es que el partido tenía connotaciones particulares: "Tengo la sensación de que es un partido que cuesta mucho a principio de temporada. Estar muy intenso con la carga de partidos que hay ahora cuesta un poco. En otra jornada serían partidos más sencillos. El Burgos de Calero es un equipo muy pesado que puede hacer muy buena temporada".

Pese a las dudas que puedan generarse por la primera parte del Oviedo, no debería influir de cara al futuro, opina Sergio Fernández: "El partido de El Plantío no puede ser muestra de nada. El Burgos es un equipo muy diferente a lo que te encuentras en la categoría y creo que el partido del Levante es más muestra de lo que va a ser el Oviedo. Mi sensación es que el equipo está creciendo, que con balón excepto este partido está mejor y que el cambio es tan grande con respecto a la temporada pasada que es lógico que hasta la jornada diez haya que darle un margen al equipo".