Recién llegado a su hogar en Cartagena, el defensa oviedista Javi Fernández ya se encuentra de vacaciones. Ha sido una temporada atípica para el murciano que, tras ser cedido al Villarreal B, no seguirá en el submarino amarillo y ahora verá desde lejos cómo sus compañeros en el Real Oviedo se juegan la permanencia en el tramo final de la temporada.

El central reconoce que en este año tan extraño, "el aprendizaje ha sido muy grande. Aunque las cosas hayan ido mal, siempre se aprende". "Este año he madurado mucho como futbolista y como persona", asegura. En Villarreal, Javi Fernández llegó a ejercitarse con el primer equipo, donde coincidió con el asturiano Santi Cazorla. "Entrené varios días con el primer equipo. Cazorla sabía de dónde venía. Hablé con él, pero no me dijo nada sobre (una posible vuelta) al Oviedo", cuenta el futbolista murciano.

Este miércoles seguirá el encuentro de sus compañeros frente al Mirandés desde su casa. "Ahora soy un aficionado más a través de la pantalla. Toca sufrir, pero con ganas de ver el partido. Seguro que lo sacaremos adelante. Suelo hablar con los compañeros y enviarles ánimos", apunta en Deportes COPE Asturias.

Con contrato hasta 2022, el defensor murciano también se ha referido a su continuidad en el Real Oviedo: "Ahora mismo mi futuro es lo de menos. Pienso más en el Oviedo que en mí. Ya se verá. Estoy contento por tener dos años más de contrato. Me toca descansar y me prepararé a tope para volver". Javi Fernández también ha apuntado que ha hablado con el director deportivo azul, Francesc Arnau. "Me dijo que estuviera tranquilo y que apoyase al equipo desde la lejanía", concluye.