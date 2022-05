"Al futbolista no se le ha olvidado jugar, queremos que cada uno explote sus cualidades"

Abelardo Fernández analiza la situación del equipo rojiblanco antes de su debut en el banquillo rojiblanco tras su regreso.

¿Cómo ha visto al equipo?

“Solamente han sido tres entrenos, no ha dado tiempo a hacer mucho. La toma de contacto ha sido buena, aprendiendo a jugar cómo quiero que juegue el equipo. Ha sido todo positivo”.

¿Cómo quieres que juegue, se ha encontrado lo esperado?

“Quiero que se vea un equipo lo más competitivo posible, que la gente se sienta orgullosa. Conceptos tácticos y de juego. Solamente tenemos cuatro partidos. Que la gente se deje todo en el campo. Que funcionemos como un equipo, un grupo compacto. Es lo que he notado”.

Cuatro partidos, ¿ser psicólogo más que entrenador?

“Las dos cosas. Hay que recuperar el estado anímico. Por calidad, la plantilla no debería estar donde estamos. Si estamos aquí es porque el equipo lo merece tras 38 jornadas. Hay que recuperar la cabeza. Al futbolista no se le ha olvidado jugar, queremos que cada jugador explote sus cualidades”.

Aspecto defensivo, mensaje a jugadores

“Todos los entrenadores le damos importancia al aspecto defensivo. Así no vas a perder. Es importante, sobre todo en esta categoría. A los jugadores les he transmitido esa confianza, hemos hablado un poco del Huesca y también de los aspectos tácticos. Al llegar al hotel veremos el vídeo y daremos la charla. Ahí incidiremos más”.

Diagnóstico de lo que ha pasado, Jony

“El equipo, cuando vas el 17º y llevas tres partidos ganados en la segunda vuelta, has de ganar en todos los aspectos, defensivo y ofensivo. El equipo tiene capacidad para mejorar. Si no, no me hubiese metido en este barco. La unión entre los jugadores es muy buena, he incidido en que se ayuden en el campo. Puedo transmitir eso en el entreno, pero en el partido poco. Jony ha hecho hoy el primer entrenamiento, pero no está para entrar en la convocatoria. Su implicación es total. Por él, habría viajado, pero había riesgo. No vamos a hacer el tonto. El martes va a entrenar normal. Y ya tendrá toda la semana”.

¿Ha hablado con Martí? ¿Qué cambios ve en el Sporting respecto a su anterior etapa?

“No he coincidido con él en su salida. Es una persona a la que conocí como futbolista y es un gran profesional. Las diferencias, apenas quedan jugadores de aquella etapa. Los jugadores casi todos son distintos. Han cambiado las instalaciones, pero el sportinguismo es el de siempre y no he notado ninguna diferencia”.

Sumar en estos partidos, empezando por Huesca

“Tenemos cuatro finales. No me gusta esa palabra, pero el partido de mañana es más importante. Si ganamos mañana, damos un paso de gigante. Es el partido que me importa”.

Los dos porteros, ¿decisión complicada?

“No lo saben, pero me pagan por eso. Sí es complicada. Lo asumo con naturalidad. Intentaré decidir en beneficio del equipo. Es la única posición que no saben quién va a jugar por lo que hemos ensayado”.

Tiene el once decidido, ¿habrá muchos cambios?

“No voy a decir nada. Sería dar pistas al rival”.

Djuka y su importancia

“La importancia que tienen los demás. Si es cierto que es un jugador importante, pero cada uno ha de desempeñar su rol. Tanto el portero, el lateral, el central. Con que uno de los que juegue se desconecte, el resto del equipo lo va a notar”.

¿Algún jugador que le sorprendiera?

“Hablo desde el ámbito de cuando era futbolista. Cuando llega un entrenador, todos los ojos permanecen abiertos. Cuando he dicho la alineación, alguno seguro se habrá decepcionado. Pero seguro que alguno de los que sale puede decidir el partido. Por parte de todos, no te puedo decir ninguno que esté desenganchado”.

Alineación, ¿ha cambiado algo de lo que tenía pensado?

“Algo me ha cambiado. También ha influido el rival”.

¿Por qué Pola y no Somolinos?

“Son tres entrenamientos. Me han gustado los dos. Jordi ha venido más veces con el primer equipo. A Fernando lo conozco más porque es de la edad de mi hijo y ha jugado con él. Me han gustado los dos, tienen mucha hambre. Igual en la próxima va Fernando”.

¿Qué Huesca espera?

“Cuando te dicen que este equipo no se juega nada, me voy a poner en su lugar. Ojalá no nos jugásemos nada… yo iba a apretar a mis jugadores. El Huesca tiene una gran calidad. Son un equipo recién descendido. Varios han jugado en Primera. Nosotros tenemos que intentar demostrar que nos jugamos más. Que seamos intensos y no dejemos al Huesca que juegue cómodo”.

Fran Villalba

“Es un jugador que puede estar en la mediapunta y que puede jugar en banda. Es un jugador más, que puede ser de inicio o no”.

Forma de atacar

“Que lleguemos rápido arriba, al área rival. Una circulación que nos haga llegar con pocos pases al área rival y que luego seamos prácticos. Es fácil decirlo, pero luego hay que plasmarlo. Los entrenamientos que hemos hecho, me han gustado y cada vez más. Por mucho que entrenemos bien, como no lo plasmemos en el campo”.

Pedro Díaz y su esfuerzo físico

“En el fútbol hay que correr bien. Pedro lo deja todo en el campo. A cualquier aficionado del Sporting ver a jugadores como Pedro le gusta. A veces, esos esfuerzos tan grandes que hace, se equivoca y le hace tener errores en el pase. Tiene juventud y ese ímpetu. Pedro es un ejemplo para todos los demás”.

Condiciona los planes la fase de ascenso del filial

“Me fastidia tener a Jordi y Fernando hasta el final. A veces, Sergio va a tener un día para preparar el partido con todos. Jordi, si no juega con nosotros, estará ante el Caudal. Es una pena, hablé con Sergio y lo entiende. Cuantos más jugadores pueda tirar de abajo, mejor, aunque ahora no estamos para hacer muchos inventos”.