Cervero en #DCA: "El fútbol es pasión y espero que se me recuerde así"

Diego Cervero cuelga las botas. A sus 38 años, el atacante ovetense, tercer máximo goleador de la historia del Real Oviedo, se retira. Cervero hace balance de su carrera en Deportes COPE Asturias y considera que ahora "había que dar un paso y era el momento".

El delantero explica las razones de su adiós y admite que "este año lo pasé bastante mal y, estar tantas veces en el banquillo no lo llevo bien; creo que conseguí un éxito rotundo, como ascender con un equipo como el Numancia; porque tengo salud y no quería retirarme con una lesión; porque quiero formar una familia y es la mejor manera de tener estabilidad; y porque conocí al doctor Sebastián Jiménez, médico del Cádiz, aprendí mucho de él y quiere que siga aprendiendo, la medicina me llama".

Y es que en la medicina parece estar el futuro del delantero. Su idea es hablar con el Cádiz en las próximas semanas para poder continuar ligado al mundo del deporte. "Como médico, tras mi padre, el verdadero doctor Cervero, es un referente. Iremos a hablar, seguro que algo bueno tiene para mí. Como médico, seré como futbolista, con la misma pasión, siendo humilde y tratando de aprender cada día", expone.

Respecto a su último equipo, el Numancia, apunta que "conecté mucho con la gente de Soria. La sensación fue irrepetible. Me retiro orgulloso. El guión parece que lo escribieron entre mis amigos, mi padre y mi 'güela"'.

Sobre el legado que Cervero espera dejar en este deporte, admite que "el fútbol es pasión, que hay que ir a entrenar con pasión. Que nadie se olvide de que somos unos privilegiados. Pasión, ilusión, amor a unos colores y competitividad. El fútbol es un deporte en el que uno gana y otro pierde. Espero que se me recuerde por eso y por haber representado la camiseta de todos los colores de una manera digna".

Su mayor fortaleza en estos años ha estado en el apartado mental. Para Cervero. "la cabeza es muy importante. La gente trabaja el físico, pero muy pocos lo hacen en el apartado mental. Vine a Soria con el delantero marcando goles, me necesitaron en momentos puntuales y marqué dos goles. No por mi físico, sino por el mental".

Además, el nueve tiene claro cuál ha sido el gol que más va a recordar. "Me quedo con el gol ante el Cádiz. Sin ninguna duda. Es el gol más importante de mi vida, por el que más seré recordado y el que más celebré. Conseguir ese gol, en aquella temporada donde no jugué mucho, hace que todo merezca la pena. Es el gol que más me llena. Si tengo que poner otro, el penalti ante el Mallorca en 2009. Creo que aquel grupo de jugadores es irrepetible. Fue en 2009 y ese grupo de jugadores seguimos teniendo un chat", apunta.

Sobre la situación actual del Real Oviedo y el papel de Ziganda, comenta que "me llevo bien con Ziganda. Charlamos bastante. Creo que es un tío inteligente. Se empapó de Oviedo. Creo que recibió demasiadas críticas y ahí, ilusionados. Además, ha hecho algo que no se veía desde hace tiempo, apostar por la cantera. No sé qué pasará, pero nos tiene ilusionados. Si subimos, sería increíble, si no, nos tiene ilusionados. Se merece mis respetos. Nos gustará más o menos como entrenador, pero es un paisano y es lo mínimo exigible en el Real Oviedo".

Además, Cervero también respondió a varias preguntas sobre su carrera. El encuentro en el que más nervios vivió fue el del Cádiz. "En el túnel de vestuarios me volví loquisimo. Coincidí con jugadores después, que me dijeron que estaban acojonados porque estaba fuera de mí". También será su celebración más especial. "No la recuerdo, la tuve que ver en vídeo. También me quedo con la de Pola de Lena. Abro la botella de sidra, la escancio, la bebo y me tiro al suelo", rememora. Respecto a los compañeros que se lleva, "hay muchos nombres, pero me quedo con Mario Prieto. Era mayor que yo, vino, y yo era el capitán. Llegó y me dijo que me iba a ayudar con todo. Su tío me llevaba siempre a entrenar, su primo es uno de mis mejores amigos..."

En resumen, Cervero admite que "el Oviedo siempre lo considero mi casa. Recibí muchos mensajes de oviedistas, de gente del club. Mi relación es excepcional. Desde el momento en que decidimos marchar del Oviedo lo vimos como normal. Espero poder estar el lunes animando. El Real Oviedo lo significó todo. Ellos me dieron y yo les di. Me trataron increíble. Estoy eternamente agradecido a todos mis presidentes".

El atacante pondrá en marcha este verano una nueva edición de su Campus de verano en el campo del Vallobín. "Queremos que los críos lo vivan de manera diferente y poder disfrutar con los más peques".





