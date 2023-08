Sita Méndez sobre el 'Caso Rubiales': "En el fútbol asturiano hay miedo a represalias"

Los ecos del lío en la Federación Española de Fútbol también llegan a Asturias. En las últimas horas el ámbito político se ha manifestado, y el Principado ha emitido un comunicado anunciando la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual en el deporte y señalando el apoyo de la Federación asturiana a la nacional.

Sita Méndez ha sido la presidenta del Femiastur, club pionero en el fútbol femenino en Asturias y ha empujado desde sus inicios el fútbol femenino. Habla en COPE Asturias de la ausencia de condenas en el fútbol asturiano: "No solamente la Federación, muchísimos clubes. Aquí en Asturias no he visto repercusión, no han salido clubes a la palestra. Hasta cierto punto lo entiendo. Hay miedo a este sistema caciquil y a represalias".

Sita Méndez aboga por la creación de una Federación de Fútbol femenino y espera que todo lo que está sucediendo estos días pueda acabar sirviendo para ayudar al fútbol femenino: "El fútbol está rodeado de un ambiente muy machista y las chicas lo que quieren es jugar al fútbol. Y entonces tragan y tragan. Se acabó. No toleréis que jueguen con vuestros sueños. No toleréis las faltas de respeto".