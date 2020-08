El fútbol asturiano apura los plazos para volver

La Federación Asturiana de Fútbol trabaja a marchas forzadas para que la pelota vuelva a rodar en el Principado. Son días intensos, de muchas reuniones y donde se apuran los plazos para volver a ver a los jugadores sobre el césped en las categorías denominadas no profesionales. Entre reunión y reunión, el vicepresidente de la Federación Asturiana, Ramón Emilio Alonso atiende la llamada de Deportes COPE Asturias.

El protocolo de la Federación Asturiana ya está en estudio por parte de la Consejería de Sanidad. “Adelantándonos un poco a la reunión de este lunes con la Federación Española, hace 21 días que enviamos un protocolo a la Dirección General de Deportes, nuestro único interlocutor. Ya lo han remitido a la Consejería de Sanidad. Calculamos que en un plazo no muy lejano nos den el visto bueno o nos digan si hay algo que corregir para ver más fácil la salida del túnel y que ruede el balón”, responde Ramón Emilio Alonso en COPE Asturias.

Aún no se marcan plazos para que vuelva el fútbol, pero lo que sí tienen claro es que en ese protocolo no se pueden aplicar las mismas medidas que en Primera o en Segunda División ya que lo consideran “inviable”. En las líneas maestras de ese documento se ha aplicado “el sentido común”, según apunta el vicepresidente de la Federación Asturiana. “En Asturias hay 25.000 practicantes de fútbol. No pueden hacerse un test PCR todos ellos porque sería inviable. No hay presupuesto que lo soporte. Aplicamos la lógica. Por ejemplo, que los clubes se hagan con una pistola que mida la fiebre. Más control y sistema de prever. Si se detecta algo raro, que rápidamente se ponga en conocimiento de las autoridades sanitarias”, explica.

También consideran que no es factible “jugar a puerta cerrada. Puedes permitirlo una, dos o tres jornadas. Pero los clubes viven de la taquilla, de la cantina, de la rifa... es la mayor parte de los ingresos del fútbol modesto. Además, ahora la publicidad seguramente se vea reducida”, asegura el vicepresidente. Y es que para Ramón Emilio Alonso “La normativa del Principado contempla público en las instalaciones. Dependiendo de la situación de la pandemia, que nos digan un porcentaje y con una serie de requisitos. Esperamos la profesionalidad de los clubes y la responsabilidad de los seguidores. Un positivo perjudicará a muchos”.

Respecto a la Segunda División B y la Tercera División, el vicepresidente de la Federación Asturiana cree que “estas categorías tendrán su propio protocolo, pero lo más probable es que se delegue en las Autonomías. Por lo tanto pueden existir requisitos similares al fútbol base. La situación de la pandemia es diferente según las zonas de España. Quitando el fútbol profesional, que va por otros lindes, la mayor parte de las decisiones recaerá en las Comunidades Autónomas”, concluye.