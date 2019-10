El derbi asturiano del 17 de noviembre será el primero después de que el Real Oviedo rompiera las relaciones con el Sporting. En los días previos, las dudas se centrarán en saber si habrá algún acercamiento entre las directivas. Al jugarse en el Carlos Tartiere, serían los dirigentes azules quienes tendrían que invitar a los del Sporting al encuentro previo al partido. Además, los dos clubes tendrán que ponerse de acuerdo en una reunión previa en medidas relativas a la seguridad, invitaciones y disposición en el palco del Tartiere.

El presidente del Sporting, Javier Fernández, explica su postura a menos de un mes del partido. “Sabéis que la relación hasta el ascenso del Oviedo no era buena, no había prácticamente relación alguna. Nos ha costado mucho a las dos directivas y al entorno de los clubes unir a los equipos asturianos, que es algo vital. Es fundamental que haya una convivencia pacífica, una convivencia normal. Como decía antes un amigo, lo que Quini ha unido que no lo separen los dirigentes”, expresa el máximo mandatario rojiblanco.

Fernández cree que “no puede ser que dos equipos de una región tan pequeña como la nuestra estén peleados por algo que ha ocurrido en un momento determinado y que algunos seguimos todavía sin explicarnos por qué”. El presidente del Sporting espera que haya “una solución, porque el derbi está ahí al lado, y debe haber por lo menos un entendimiento entre las directivas y buscar un acercamiento, que es lo lógico”. Y añade: “Creo que la humildad, la lealtad institucional y, sobre todo, la lealtad de las personas deben prevalecer ante los caprichos o las decisiones tomadas en caliente”.

El Sporting esperará un movimiento por parte del Oviedo. “Nosotros no tomamos ninguna decisión después del último partido. El que supuestamente ha roto relaciones es el Real Oviedo. No sé si las condiciones han cambiado para que se retomen esas relaciones normales que había, espero que sí. Al final, tanto ellos como nosotros lo que intentamos es que desde los clubes transmitamos la tranquilidad que tiene que haber en un derbi”.