"Fui yo quien decidí quedarme; puedo darle la vuelta a la situación"

Joni Montiel empieza a tener protagonismo en el Oviedo de Ziganda. Ha hablado de lo que está siendo la temporada para él, su evolución y su decisión de quedarse en el mercado de invierno.

¿Está siendo una temporada difícil para ti?

"Es verdad que al principio me costó adaptarme mucho a la ciudad y a las ideas del míster. Creo que he sido capaz de darle la vuelta y mejorar eso que el míster me pedía y me hacía hincapié. Queda el tramo final de temporada y estoy preparado para ayudar al equipo".

¿Contra la Real B jugaste tus mejores minutos contra la temporada?

"Pienso que sí, que ayudé al equipo. En Ibiza también sumé. La Real en Anoeta, también fui útil. Estoy preparado y entrenando bien para terminar bien el año".

¿Te sientes en tu mejor momento a nivel físico y mental?

"Me siento en el mejor momento de la temporada. Me costó mucho adaptarme. Pensaba en tener más minutos y tuve un bajón importante a nivel mental por no entrar en el esquema o en la idea del míster. Ahora estoy aportando y haciendo las cosas bien. Estoy en mi mejor momento".

¿Qué te ha dicho Ziganda durante todo este tiempo donde has jugado poco?

"Me ha hecho mucho hincapié en ciertos aspectos del juego. Soy un futbolista que se desconecta mucho, que piensa que está jugando mal cuando no participa. Voy a zonas donde no soy útil para el equipo. El míster me dice que tengo que esperar en la zona donde hago más daño, ahí detrás de los mediocentros o a sus costados, donde puedo explotar mejor mis virtudes. Creo que ha visto mejora en eso y por eso estoy participando más".

¿Por qué crees que no has jugado más?

"No sé. Es una pregunta más para el míster. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible. Ayudando a mis compañeros y al equipo".

En el mercado de invierno se especuló con tu salida. ¿Decidiste tú mismo quedarte?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es verdad que no estaba teniendo participación, menos de lo esperado. Tanto yo como el Rayo veíamos una salida pero al final dije que no, que veía que podía darle la vuelta a la situación, que ya estaba aclimatado a la ciudad. La decisión fue mía. Creo que puedo darle la vuelta".

Estás teniendo más participación, desde el banquillo. ¿Qué ha cambiado?

"Esas cosas que me pide el míster, las que comentaba antes, creo que me están haciendo tener más participación".

Si tuvieras que calificar tu temporada, ¿qué adjetivo pondrías?

"Aún no ha acabado. Quedan unas cuantas jornadas. Puede mejorar todo mucho".

¿Cómo se puede picar más fuerte a la puerta de la titularidad?

"Es una pregunta para él. Estoy haciendo mi trabajo, haciendo las cosas bien. Estoy enfocado en terminar bien la temporada y en ayudar al equipo a conseguir el objetivo".

¿Dónde juegas más cómodo?

"Mi posición natural y donde puedo explotar mis virtudes es en la mediapunta, pero donde el míster considere, jugaré".

¿Te ves en un 5-4-1? ¿Dónde?

"En Burgos estuve bien. Donde el míster piense que pueda aportar, ahí estaré preparado".