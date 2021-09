"Fue un verano diferente, pero el Sporting es el club que me dio todo"

Cuatro partidos y cuatro titularidades. José Gragera se ha convertido una pieza clave en el buen inicio del Sporting. El centrocampista del equipo rojiblanco ha sido protagonista en sala de prensa este lunes.



¿CÓMO ESTÁ DE LAS SECUELAS QUE LE DEJÓ EL COVID-19?

Estoy bien. Ninguna secuela. Me encuentro perfectamente.

LIDERATO Y MEJOR VERSIÓN DE GRAGERA

No tenemos que mirar la clasificación. Nos tenemos que centrar en el día a día. Eso nos deparará cómo quedaremos. Tenemos que disfrutar del camino.

No te voy a decir que es el mejor Gragera, porque hay Gragera para rato. Queda por aprender y trabajar, pero con la confianza que me dan cuerpo técnico y compañeros, mejoraré más y podré aportar más.

OBJETIVO SER INTERNACIONAL SUB-21

Más que un objetivo, sería un premio. EL objetivo es trabajar con mi club y estar disponible para el entrenador y poder disfrutar de vestir estos colores. Lo demás, sería un premio. Si llegase la oportunidad, disfrutaríamos mucho.

CÓMO HA VIVIDO MERCADO

Fue un verano diferente. Mi primer verano en el mercado como futbolista profesional. Se vive con ciertos nervios. Hubo ofertas de clubes de Primera. Mi familia me dio una educación en la cual se prima ser agradecido. Siempre que sea una oferta buena para mí y para el club será bien vista, pero primando al club. El Sporting me dio todo y si no se dio fue por parte mía y por parte del club.

IMPORTANCIA VICTORIA ANTE EL GIRONA PESE A LAS BAJAS

Tenemos un bloque muy unido. El club ha hecho grandes esfuerzos por mantenerlo. Faltaron jugadores importantes, pero somos más de 20 futbolista. Todos podemos cumplir. Al final hay banquillo y gente que apoya y está siempre ahí. Da igual que falte uno u otro, que siempre cumplimos.

SU ROL EN EL SISTEMA CON UNA PRESIÓN MÁS ALTA

El equipo se encuentra cómodo. Estamos trabajando esa presión alta. Los resultados caen de nuestro lado y se nota. En mi caso y en el de mis compañeros, lo hemos hablado y nos convence la forma de afrontar los partidos.

LEGANÉS

No miramos la clasificación. Nos centramos en el día a día. No sé en qué puesto va el Leganés. Veo bastante fútbol, pero me fijo poco en la clasificación. Afrontamos el partido como un partido más. LaLiga es larga, pero es la quinta jornada. Buscamos la victoria, pero no miramos el nombre del rival.



IMPORTANCIA DEL BLOQUE EN EL BUEN JUEGO

Se trata de divertirse. El bloque es importante que sea parecido. Los nuevos se han adaptado bien. La confianza que genera conocer a la gente es clave.



¿TE MARCAS PLAZOS PARA JUGAR EN PRIMERA?

Lo primero es el entrenamiento de mañana y el partido ante el Leganés. El sueño que tiene todo futbolista es la opción de jugar en Primera. Si sale un buen entrenamiento mañana y un buen partido ante el Leganés, la posibilidad de jugar en Primera está más cerca.



SUS PAREJAS EN EL CENTRO DEL CAMPO. ¿SE VE JUNTO A RIVERA?

Tanto como con Pedro como con Nacho y Christian tengo buena relación. Nos entendemos bien. Habrá partidos para todos. Si el entrenador rota en los entrenamientos será por algo. El entrenador decide y nosotros se lo tenemos que poner complicado.



VUELTA DEL PÚBLICO

Para mí y para todos es un puntazo poder disfrutar de la afición. El año pasado se notaba un montón ver un estadio tan frío. Ojalá se vaya incrementando ese aforo y que puedan disfrutar más aficionados. Este fin de semana asciende al 60% y queremos que la gente disfrute y nos lleve en volandas.