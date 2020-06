“No puedes depositar ninguna esperanza en el Sporting, vale más no ilusionarse. Da igual que vengas de ganar en Alcorcón, que el Oviedo esté mal, que puedas engancharte a la cabeza..., este equipo tiene la capacidad de decepcionar. El de ayer fue uno de los partidos más bochornoso de los últimos años”. Juanma Castaño critica con contundencia la imagen del Sporting en el derbi asturiano. “Fue bochornoso lo que pasó en El Molinón. Si fuera una temporada normal, es para tomar medidas respecto a algunos jugadores y el entrenador. No puedo entender cómo se afronta un partido como el de ayer, en unas circunstancias en principio favorables, tal y como lo afrontó el Sporting. El derbi más bochornoso que recuerdo, muy decepcionante”, lamenta.

El presentador de 'El Partidazo de COPE' valora la labor del entrenador: “Djukic no reaccionó, fue incapaz de ofrecer una solución. A partir de ahora, construir algo sobre este entrenador va a ser muy difícil. Va a ser complicado que la afición olvide la gestión que hizo Djukic contra el Oviedo. El técnico queda muy tocado”.

Juanma Castaño no cree en una reacción rojiblanca. “Si el jueves se gana, luego vendrá otra pifia. Es inútil ilusionarse con este equipo porque solo te llevas bofetadas. Es imposible que este equipo conecte con la afición si no tiene ni idea de lo que siente la afición en un día como el de ayer. No es una derrota más, es un ridículo espantoso, en un derbi, en tu campo, televisado en abierto... Un bochorno. Un presidente con sangre caliente toma medidas ayer”, sostiene.

Sobre el rendimiento de los jugadores, Castaño afirma que “no sabría por dónde empezar”. “Quizá salvaría a Mariño. No me puedo explicar lo de Djuka, pensaba que sería capaz de marcar diez goles y no va a llegar... También es muy decepcionante la temporada de Manu García. Necesita estar acompañado. Vino con una proyección muy buena y ha ido a menos de forma muy clara, contagiado también por un equipo muy malo”.

El comunicador gijonés también critica la aglomeración de aficionados en los aledaños de El Molinón. Y sobre el futuro a corto plazo del club, en un final de temporada que no contará con las protestas de los aficionados en El Molinón en caso de que el equipo no se arrime a la zona alta, Juanma Castaño sentencia: “Ha habido broncas, manifestaciones... durante veinte años. A muchos no les importa. Escuchas una bronca, te entra por el oído izquierdo y te sale por el derecho. Te vas a casa, a tu vida, a tu mundo...”.