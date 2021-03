ESCUCHA LA ENTREVISTA A ÁLVARO GARCÍA EN DCA.

“Fue un rechace en el medio del campo, no me lo pienso, le doy con todo y, con un poco de suerte, salió bien”. La descripción es más sencilla que la ejecución, porque fácil no fue el gol que Álvaro García marcó a la Cultural el pasado domingo. El tanto le dio al Covadonga una victoria que le otorga opciones de lograr la permanencia en la Segunda Federación de cara a la siguiente fase.

Sus compañeros reaccionaron poniendo las manos en la cabeza. No se lo creían. “En el campo no me di cuenta de esa reacción de ellos. Pero no me lo creía ni yo aunque vi que el golpeo iba en buena dirección. Fue un momento de mucha emoción”, cuenta el defensa en Deportes COPE Asturias. El Covadonga jugará el domingo en el campo del Numancia con el objetivo de alcanzar los 17 puntos.