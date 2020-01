Tras la derrota en Los Pajaritos, las caras de los jugadores del Sporting en la zona de prensa evidenciaban una gran frustración. Las palabras de los futbolistas rojiblancos, en el Tiempo de Juego Asturias, también reflejaban impotencia. Si un futbolista ejemplificó a la perfección esas sensaciones, ese ha sido Aitor García. "Me voy enfadado porque no arrancamos. No entiendo qué nos pasa. Tenemos el partido controlado con el 1-0, estamos llegando y nos meten un gol por la escuadra casi cayendo. No tengo explicación", admite el onubense. Para Aitor García, no se trata de un problema de actitud. "Claro que lo buscamos. Lo hemos intentado, pero nada. No ha entrado. No sé qué nos pasa. Estoy mosqueado, tanto yo como mis compañeros ponemos todo nuestro empeño, pero las cosas no salen. Cada domingo siempre es lo mismo", ha respondido.

Al término del encuentro, el extremo sportinguista permaneció durante más de un minuto delante de la zona donde se ubicaban los seguidores rojiblancos en Los Pajaritos. "Me acerqué a donde estaban los aficionados. Intentaba darles las gracias por seguirnos y apoyarnos, aunque las cosas no están saliendo. Voy a dar lo máximo para que esto vuelva a donde queremos", ha reconocido.