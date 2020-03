"Es frívolo hablar del regreso del fútbol cuando están muriendo tantas personas"

Christian Fernández, uno de los capitanes del Real Oviedo, se ha mostrado muy crítico con algunos estamentos del fútbol. “El mundo del fútbol no puede ser ajeno a la realidad que nos rodea. Me parece frívolo hablar de fechas y de regresos cuando se están perdiendo vidas humanas, cuando la única prioridad es luchar contra un virus a nivel global. Creo que el mundo del fútbol está ante una oportunidad de mostrar su solidaridad, de mostrar que no vivimos en una burbuja y que no somos ajenos a lo que nos rodea”, ha asegurado.

El defensa del Oviedo ha explicado que “desde diferentes estamentos te hacen sentirte como mercancía, como meras cifras para cuadrar un presupuesto”. “Ante todo, somos personas, con circunstancias personales, con familias detrás. Creo que, todo lo que no sea que se haga prevalecer la integridad de los futbolistas en las máximas condiciones, sería cometer una temeridad. La mente y nuestro foco tienen que estar en la lucha que tenemos todos juntos, que es derrotar a este virus”, ha solicitado.

“El único mensaje que puedo trasladar es que mantengamos la fe en lo que se está haciendo, en los profesionales que están anteponiendo su bienestar y su salud por ayudar al resto. Que sigamos todas las pautas que nos han marcado. Es necesaria esa solidaridad que está mostrando todo el mundo para luchar contra un virus que está causado demasiado dolor, más del esperado”, ha añadido.

Christian también ha comentado el trabajo físico que están haciendo los jugadores en sus domicilios. “Desde el club nos han proporcionado diferentes materiales con el fin de perder el menor tono físico posible, aunque, de forma irremediable, perderemos todo lo ganado durante el año si esto se alarga. El aspecto mental también es importante. Cada uno tiene que sobrellevar esta lucha interna contra el confinamiento”, ha expresado.

“Creo que, por circunstancias personales, no es lo peor a lo que me he enfrentado en la vida. Al final, es estar en casa, con las redes sociales, con los medios audiovisuales... es más llevadero. Nos hará reflexionar sobre todos los privilegios que tenemos y muchas veces pasamos por alto. Que (esta situación) nos enriquezca a todos como personas”, ha precisado.

El defensa cántabro también ha hablado de su momento deportivo personal: “Ahora que se acerca el final de mi carrera, el otro día le decía a mi mujer que esto es un ensayo para cuando no tenga que levantarme para ir a entrenar y estar en el día a día de un vestuario. Estoy viendo que no estoy preparado todavía, me doy cuenta. Esta situación te hace valorar la suerte que tenemos de poder dedicarnos a esta profesión. En mi caso, espero que sea por mucho tiempo y en Oviedo”.