"Fran Villalba sería importante en el Valencia de hoy"

Raúl Martínez fue uno de los primeros entrenadores de Fran Villalba en la cantera del Valencia CF, club donde se formó como futbolista. Hemos hablado con él sobre una de las grandes noticias de la temporada del Sporting, que acaba de firmar con el club rojiblanco hasta el año 2026.

¿Cómo fue la primera vez que le ves?

"A los diez minutos recibió un balón y lo primero que hizo fue un pase de rabona. Le dijimos a su padre que ya nos encargábamos a nosotros de él. Es un niño que siempre ha estado muy despierto jugando al fútbol y que ha tenido las cosas muy claras. Un futbolista muy maduro para la edad que tenía".

Iba para ser importante desde niño en el Valencia, ¿no?

"Yo entrenaba a un prebenjamín del Valencia. En aquel equipo había jugadores que luego han sido muy importantes como Carlos Soler o Pedro Chirivella. Una de las mejores camadas del Valencia. Siendo un año menor, Fran jugaba con ellos. Mi ayudante y yo le poníamos retos en los partidos. Nos reíamos mucho con él y le decíamos, por ejemplo, que tirase un caño nada más salir. Y lo tiraba. Era muy valiente y estaba arropado por los mayores".

¿Qué le faltó para triunfar en el primer equipo?

"Creo que no le faltó nada, todo lo contrario. Debutó demasiado joven y con uno de los peores entrenadores o en las peores épocas del Valencia con Gary Neville. Vio que aquel chico filtraba pases entre líneas y hacía cosas que no hacían otros jugadores. Fue apuesta suya para que debutase con 16 años y creo que aquello le marcó bastante. Luego llegó Marcelino, acumuló cesiones y no terminó de cuajar, pero en el Valencia de hoy estoy convencido de que sería importante. Ha habido futbolistas peores que han debutado con el Valencia en los últimos años y que siguen en la plantilla".

¿Te sorprende entonces que haya firmado por un equipo de Segunda?

"El Sporting no deja de ser un equipo muy importante aunque esté en esa situación (Segunda). Él tiene que estar contento con el entorno y no creo que sea una mala opción. Tiene 23 años y llegará donde tenga que llegar. Yo siempre he dicho que es un jugador zurdo siendo diestro. Siempre se ha dicho que el zurdo tiene ese gusto por el fútbol que no tienen otros jugadores".

David Gallego le ha probado como mediocentro, ¿le ves ahí?

"Creo que donde más a gusto va a estar por su manera de jugar al fútbol es estar libre. De mediocentro puede sentirse a gusto porque domina las dos piernas, lo ha trabajado mucho. Si él tiene libertad para poder decidir y poder hacer va a ser más importante que haciéndole trabajar, pero puede adaptarse. Con el tipo de jugadores que tiene el Sporting, con un delantero bueno y de los mejores de la Segunda, se pueden beneficiar mucho de Fran".