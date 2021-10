La FPSPO organiza La Mareona

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias a tres días del Lugo-Sporting, que reunirá a más de 2.000 sportinguistas en las gradas del Anxo Carro.

Respuesta de los sportinguistas

"La gente ha respondido porque por fin se puede hacer un viaje bueno y el equipo está respondiendo. Lo malo es el tiempo que dan... pero se presentan todos los condicionantes para hacer una buena Mareona".

Primer desplazamiento pre-COVID

"Siendo uno de los primeros desplazamientos masivos en toda España, pido que no bajemos la guardia. No queremos venir con un disgusto o que esta fiesta luego se convierta en algo para volver a cerrarnos. Medidas de siempre y chubasquero y paraguas porque va a llover (risas)

Recomendación de no viajar

"Sanidad recomienda no desplazarse entre comunidades. Nadie prohíbe pero sí recomiendan que no viajes. Asturias y Lugo son lugares de baja incidencia. No tiene por qué pasar nada si cumplimos las normas".

Contradicciones COVID

"Es ambiguo porque te recomiendan no viajar al fútbol pero sí 'puedes coger un autobús e ir al teatro a Madrid. Parece que el fútbol contagia pero oiga, no; el fútbol no contagia".

Entradas a las peñas

"Nosotros gestionamos a 700 personas. Estamos hablando de 12 autocares y algún mini-bus. Está siendo un trabajo duro. Nosotros tenemos 400 que teníamos y 300 que vienen de LaLiga"

Conclusión

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo importante será el resultado. Tenemos que ganar sí o sí".