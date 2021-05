"Me formé en un Oviedo que cuidaba la cantera como el que más"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A DAVID LOMBÁN EN DCA.

"Es la primera vez que voy a poder jugar en el Tartiere, otros años no pude por diferentes motivos. Además, con los asientos azules ha quedado precioso y tengo ganas de disfrutarlo". Es David Lombán, el líder del Málaga. Su capitán en un curso complejo en lo extradeportivo. "Ha sido una temporada muy difícil. Solo los de dentro sabemos la incertidumbre que se vivió en pretemporada. Después hemos ido ganando estabilidad y y todo ello acompañado de resultados", explica en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Lombán, con contrato para la próxima temporada, asegura que nunca ha tenido la opción de jugar en el Real Oviedo tras pasar por su cantera. Sí recibió ofertas del Sporting. "Siempre diré que estoy muy agradecido de haber salido de una cantera como la del Oviedo. Si soy la persona y el jugador que soy, en gran parte es gracias al Oviedo, por la gran cantera que tenía en esa época. Yo viví unos momentos en los que el Oviedo cuidaba su cantera como los que más, y a raíz de eso salieron jugadores muy importantes", recuerda.

El central avilesino cuenta que sí ha tenido "oportunidades de ir al Sporting, tanto de joven como de profesional". "He tenido opfertas, pero no se dio. Soy asturiano pero toda la carrera la he hecho fuera. Siempre he tenido buenas oportunidades para decidir", explica.

Antes del partido del lunes en el Carlos Tartiere, Lombán destaca del actual Oviedo a Borja Sánchez: "Me encanta, y además es de la cantera".