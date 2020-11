Un flojo Sporting cae en Anduva

Un Sporting timorato cayó en Miranda de Ebro de forma merecida. No tuvo reacción el equipo rojiblanco en la segunda parte. El Mirandés fue una roca, consistente, incansable y bien ordenado, infranqueable para el equipo gijonés.

La derrota debe de encuadrarse dentro de la normalidad de una categoría tan exigente. Los detalles le salieron de cara a los locales en la primera parte. Babin repelió lo justo el disparo de Sergio Moreno para hacer imposible la parada de Mariño. Pese al 1-0, tras un flojo inicio rojiblanco, el Sporting reaccionó y se pareció al equipo que se ha asentado en el segundo puesto. No fue brillante, pero Djuka pudo empatar. La sensación que transmitía era la de un bloque vivo en el encuentro.

La segunda parte sentó fatal al conjunto de Gallego. El Mirandés controló el encuentro desde el inicio. El entrenador catalán hizo un triple cambio, y después un cuarto, pero ninguno sirvió para modificar la decadencia en Anduva. El Sporting, sin Pedro y Gragera, desapareció de Miranda. Nacho Méndez estuvo muy desacertado y Cumic no está aportando ni velocidad ni desborde. Los dos delanteros, Álvaro y Djuka, fueron intrascendentes en el área. Mal asistidos, solo lo pudieron intentar en posiciones muy alejadas de la portería del Mirandés.

El Sporting rompe su racha de tres victorias consecutivas. Lo normal no es ganar siempre, pero la mala segunda parte muestra la necesidad de mejorar. Al Sporting, en Anduva, le sentenció un detalle antes del descanso y su incapacidad después para revertir el gol de Moreno. Una mala tarde en Anduva que no empaña el sobresaliente inicio de Liga, pero que debe servir para no repetir las carencias de la segunda mitad.