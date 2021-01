"Físicamente no estoy, pero algo de mi corazón queda en Oviedo"

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A NEREO CHAMPAGNE EN DCA.

Nereo Champagne asegura que “uno nunca termina de irse de los clubes donde ha jugado”. Y así lo explica en una entrevista en Deportes COPE Asturias: “Siempre queda algo. Sigo siendo de esos clubes, me siento parte; sigo al Oviedo, hablo con los compañeros. Físicamente me fui, pero el corazón queda un poco en cada club. Y yo fui muy feliz en Oviedo. También en Leganés. El recuerdo siempre va a estar, y la sensación de continuar también”.

El exportero azul ya defiende con pasión al Real Murcia, “otro club grande, como el Oviedo. Clubes con mucha gente detrás, equipos con mucho arraigo en la ciudad”. Champagne ya sabe que en Asturias cuenta también con aficionados de su nuevo club: “Me lo han hecho llegar por las redes sociales, seguidores del Oviedo que se hicieron accionistas del Murcia para ayudar sabiendo por lo que estaban pasando. El Murcia sigue existiendo por el mismo motivo que el Oviedo: por su gente. Aficionados que, en los momentos malos, nunca dejaron que el club desapareciera. Ahora el Murcia quiere dar pasos firmes, sin hacer locuras, y seguir un poco el camino del Oviedo”.

El portero argentino ve a Nahuel Leiva como “una figura importante” en el actual Oviedo. “También Femenías, que está aportando mucho. El Oviedo es un equipo con una continuidad, con buenas cualidades y nombres. Hay un trabajo serio atrás del cuerpo técnico y de la dirección del club. Ojalá se pueda dar ese saltito que falta para pelear por el play off”, confía.

En el recuerdo, una permanencia que “no era el objetivo inicial, pero que fue lo que se presentó y el equipo consiguió sacar adelante a un club tan importante como el Real Oviedo”. “Eso me dejó tranquilo, fue un respiro, un desahogo. Pude aportar mi experiencia para sacarlo adelante y me dejó muy tranquilo. En un momento de la temporada dije que había peleado para no descender 6 ó 7 veces, y siempre había salido adelante. En Oviedo también pudo ser. No quería esa cruz roja en mi carrera”, explica en Deportes COPE Asturias.