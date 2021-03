"Firmo pasarme el último mes tocándome la barriga viendo los partidos"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERI FRADE EN DCA.

"Yo firmo el pasarme el último mes tocándome la barriga mientras veo al Oviedo, lo firmo sí o sí". Heri Frade analiza el momento de la temporada azul en Deportes COPE Asturias tras la victoria del domingo y antes de visitar el viernes al Espanyol. "El Oviedo es muy irregular y por eso está donde está. Contra el Zaragoza me gustó cómo gestionó el partido tras ponerse 1-0. El Oviedo es capaz de todo en cualquier escenario, lo bueno y lo malo, eso ya lo ha demostrado el equipo. ¿Ganar en Barcelona? Pues estaremos 3 puntos más cerca de los 50". Sobre la titularidad de Rodri Ríos, Heri cree que "había que tocar palos, se tocó y Rodri respondió".

"A mí los arbitajes me preocupan siempre y en Segunda División más, me dan mucho miedo y algunos me dan hasta pánico. El Oviedo también ha presentado sus quejas en su momento", responde el periodista sobre la semana de protestas arbitrales en el Espanyol.

Heri Frade, además, hace una reflexión sobre los topes salariales: "El Deportivo tiene en la propiedad a un banco y en Segunda B lo puede explotar más que en Segunda. El Oviedo tiene la propiedad del hombre más rico del mundo y no la podemos explotar en el tope salarial".