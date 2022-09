Finaliza el I Circuito de Golf COPE Asturias: broche de oro en Castiello

El I Circuito de Golf COPE Asturias llegó a su fin con otra gran jornada en el Club de Castiello. Después de las cuatro rondas previas, 70 partipantes se batieron para llevarse el título final, en un día en el que reinó el buen ambiente, como a lo largo de todo el torneo, y en el que se cerró una primera edición con unos números de récord: casi 700 participantes compitieron a lo largo de todo el circuito.

La victoria final se la llevaron Richard Villaverde en categoría masculina y Norena Lueje en categoría femenina. Villaverde realizó un gran recorrido consiguiendo incluso bajar del par del campo, siendo el único que lo logró.

Villaverde consiguió clasificarse desde la previa de Las Caldas y hoy se ha proclamado campeón: "Muy contento. La organización ha sido perfecta y el campo estaba en muy buenas condiciones. Había mucho viento, he empezado un poco regular, pero poco a poco me pude ir asentando. Me ha parecido un circuito fantástico, uno de los mejores de Asturias. Espero que continúe para el próximo año". También desde Las Caldas llegó Norena Lueje: "Contenta. No pensé que fuera a ganar, porque el resultado no fue especialmente bueno. Fue un día difícil con el viento y pude dar la sorpresa. No me lo esperaba. Ya en la previa me llamó la atención la organización. Hubo muy buenos premios y buen sorteo y aquí todavía mejor. Muy bien organizado todo".

En la segunda posición quedó, Álvaro Rodríguez Avello, que participó en las previas de La Barganiza, Castiello y La Llorea y que fue de menos a más: ""Estoy bastante contento. Empecé jugando regular pero a medida que pasaron los hoyos empecé a ir más suelto y me salió una segunda vuelta muy buena. Me ha impresionado el circuito. Ha sido una pasada". Patricia Mortera se llevó el segundo puesto en categoría de Damas: "Muy contenta. No me lo espearaba, estaba el día muy complicado con el viento. Me encantó el circuito. Para repetir muchas veces".

Senén Merino, fue el ganador en segunda categoría. Es el presidente del Club de Castiello que acogió la final: "Agradecer a la Cadena COPE Asturias este magnífico circuito. Para nosotros es un honor poder colaborar en este torneo. Hubo una participación muy interesante y el campo creo que estuvo bastante bien. Apareció el viento y eso hace que el campo se endurezca más".

La jornada se cerró a primera hora de la tarde, después de un ágape con los participantes, amenizado por un grupo de mariachis que puso la nota de color y de música a una brillante jornada que se cerró con la entrega de premios y el gran sorteo.