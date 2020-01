Un final más tranquilo de lo esperado

El Sporting tiene pocas opciones de reforzarse en las últimas horas del mercado invernal de fichajes. Este jueves, Miroslav Djukic mantuvo un breve encuentro con Miguel Torrecilla antes de ofrecer la habitual rueda de prensa previa a cada partido. Después de ese contacto con el director deportivo, el entrenador fijó el mensaje del club ante el cierre del mercado.

"No vamos a fichar por fichar. Tiene que ser algo que nos mejore, por ahora no lo hemos visto. No vamos a volvernos locos. Aquí hay un muy buen nivel; queremos sacar el máximo provecho de todos, y también de la cantera. No nos obsesionamos por fichar", aseguro Djukic en la sala de prensa de Mareo minutos antes de partir de viaje hacia Tenerife.

Nada más finalizar el último mercado veraniego, fuentes del Sporting advirtieron de las limitaciones que habría para realizar nuevos movimientos en enero. El esfuerzo económico del verano para atraer a jugadores como Manu García o Javi Fuego y la presencia de otros futbolistas con fichas altas dejaron al club sin margen salarial.

La salida de Isma Cerro y el posible adiós de Neftali no permiten liberar una cantidad relevante de masa salarial. El Sporting necesita alguna salida más. Así las cosas, la operación para conseguir la cesión de Álex Gallar se aleja. El extremo del Girona deseaba jugar en Gijón, pero el Sporting no puede hacer frente a la ficha del jugador catalán. Esta dinámica ha sido idéntica en otros movimientos que ha intentado Miguel Torrecilla.

El Sporting no ha podido conjugar los intereses deportivos y económicos para reforzar su plantilla. En las horas restantes de mercado, el club permanecerá atento, aunque desde Mareo ya no se esconde que se presenta un final de mercado con poca agitación en los despachos.