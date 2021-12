"Al final del camino queremos pelear por una de las plazas que el año que viene den opción a estar en Primera"

El entrenador del Sporting, David Gallego, analiza la situación del equipo en la previa del partido ante el Ibiza.

¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO? ¿CREE QUE PUEDE ACUSAR HABER JUGADO LA COPA?

"En principio hemos hecho poco para llegar en las mejores condiciones. Ha sido entrenamiento de recuperación. Ellos han tenido viaje y prórroga. Vamos en igualdad de condiciones".

CÓMO AFRONTA PARTIDO ANTE IBIZA

"Se afronta con la máxima ilusión, preparando lo mejor posible y teniendo claro lo que queremos proponer. Son recién ascendidos, pero son un equipo de Segunda que compiten y ganan partidos. Me quedo con las características del rival, son un equipo con muchos argumentos a balón parado, desde la frontal del área es el equipo que más marca, es el equipo que más centra. Tienen un entrenador que hace que el equipo domine en distintos registros. Está bien trabajado. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido.Veo al equipo con otra energía tras los últimos partidos. Que eres mejor que el rival como el día del Huesca, que superar una eliminatoria y ganas. Me quedo más pensando en nuestro equipo que en las virtudes del rival. Tenemos que ser un equipo con la ambición que represente los valores del Sporting. Lo vamos a hacer seguro. Es lo que me ocupa".

RIVERA Y BALANCE PRIMERA VUELTA

"Molestias musculares que le impiden viajar. El balance se hace a final de temporada. El equipo ha tenido dinámicas diferentes, una positiva y otras nada positivas. No ha habido término medio. Para conseguir el equilibrio,la mejor forma es ganando al Ibiza para empezar la segunda vuelta con otras sensaciones, recuperar jugadores, empezar frescos. Sería un punto de inflexión para irnos con una victoria de vacaciones".

IMPORTANCIA DE AFRONTAR PARÓN CON VICTORIA

"Sería lo más positivo de todo. No vamos a centrarnos en las formas ni en el cómo. El equipo lo va a afrontar a muerte. Sería irnos de vacaciones con otras sensaciones y una energía renovada. Es un partido importante porque nos puede dar mucho más de lo que pensamos, sabiendo que queda una segunda vuelta por delante y mucho por jugar".

IMAGEN EQUIPO EN LIGA Y COPA

"No tenemos otro camino. Cuando el equipo es intenso y solidario, piensa más en no fallar al compañero y le da importancia a estar sólido en defensa. Hay errores individuales, pero cuando se está intenso… En las últimas jornadas se ha vuelto a ver a ese equipo. Hemos tenido adversidades. Eso te limita a la hora de hacer un once. Pero creo que el equipo en ningún momento se ha dejado. Hemos tenido partidos malos, pero en muchos el equipo se ha merecido más. Nos quedamos con las sensaciones del último partido, son las que nos permiten afrontar el siguiente. Dentro de esta situación límite de resultados, estoy contento con la actitud de los jugadores".

IBIZA. RESULTADOS DIFERENTES EN CASA O FUERA

"Son números y miramos todo. Tenemos la información de todos los rivales. El tema de los resultados, analizas los partidos, y te puede llevar a desengaños. Analizas eso. Lo que analizamos es que tiene muchas situaciones en juego ofensivo. Está bien trabajado. Es un equipo que llega mucho por fuera. Son los factores que más se repiten. Ganar o perder depende de un detalle".

¿SE CAMBIA DISCURSO AL PONERSE UN LISTÓN ALTO?

"Estamos en el camino y es un proceso. No tenemos que cambiar el discurso final, sino el de ahora. Nos interesa ganar para cambiar la dinámica y volver a sentirnos poderosos. Que emocionalmente el equipo dé un paso más. El equipo ha de pensar en estar lo más arriba posible. Al final del camino queremos pelear por una de las plazas que el año que viene den opción a estar en Primera División. No podemos pensar en eso ahora. Ahora tenemos que pensar en ganar al Ibiza, que es lo inmediato".

CONSCIENTE DE NO GANAR EN IBIZA COMPLIQUE SU CONTINUIDAD

"Lo he respondido muchas veces. Lo que no depende de mí, no me preocupa. Viajo a Ibiza con una ilusión tremenda, convencido de que el equipo se va a dejar el alma. Hay una serie de detalles que si nos acompañan, ganaremos y si no, pues no. Viajo con una ilusión tremenda. No voy a pensar en una cosa que no depende de mí".