Y al final... Álvaro sigue en el Sporting

Álvaro Vázquez no olvidará fácilmente este lunes 5 de octubre. En el inicio del día, su continuidad en Gijón era un hecho. A media mañana, la insistencia del Sabadell acabó en un acuerdo de cesión con el Sporting. A última de esta interminable jornada, el delantero catalán ha sabido que continúa, finalmente, en el Sporting.

El club gijonés no ha logrado la incorporación de Campuzano. Las limitaciones económicas no han facilitado el acuerdo con el Espanyol. Tampoco ha ayudado el buen inicio de temporada del equipo de David Gallego, visto como un rival directo por los barceloneses, que no estaban dispuestos a dar muchas facilidades a los sportinguistas.

El Sporting, sin la llegada de Campuzano u otro delantero que convenciara al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, no iba a activar la cesión de Álvaro, tal y como se había transmitido desde Mareo al Sabadell.

Vázquez se ha entrenado en la tarde del lunes en Mareo. Al acabar, se le ha visto hablando por su teléfono móvil, intentando saber cuál sería su destino a partir del martes. En el Sabadell, por su parte, crecía la preocupación durante la tarde. Según puso saber COPE ASTURIAS, el club catalán veía con pesimismo el desarrollo de los acontecimientos.

De esta forma, Álvaro Vázquez continuará en Gijón, al menos, hasta el próximo mercado de fichajes. El jugador, muy bien valorado en el vestuario, intentará ganarse más participación ante el gran inicio de Djuka.

El Sporting, según ha podido saber COPE, da por cerrada esta ventana de fichajes. Queda por resolver la situación del delantero Neftali. El extremo Nikola Cumic y el lateral Saúl García son las dos incorporaciones para la actual temporada.