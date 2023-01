Fernando Escartín en #DCA: "La etapa de La Cruz de Linares será la más dura junto al Tourmalet"

Fernando Escartín, uno de los grandes del ciclismo español y actual Director Técnico de La Vuelta a España, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para analizar las dos etapas que la ronda española celebrará en territorio asturiano: el regreso a L'Angliru y la subida inédita a La Cruz de Linares.

¿Qué acogida ha tenido el recorrido de LaVuelta 2023?

"Muy bien. Pensamos que ha gustado mucho. Asturias tiene que estar porque tiene mucha montaña y se adapta muy bien a La Vuelta".

Vuelve L'Angliru.

"Puerto espectacular. No tiene el nombre de los lagos, pero la dureza que tiene la tienen pocas subidas en el mundo".

¿Cuándo fue el último año que se subió L'Angliru?

"El último año de Contador. Fue una etapa sensacional. Pudimos vivir su última etapa de profesional. Una etapa muy bonita".

L'Angliru sigue rodeado de polémica por su extrema dureza.

"Sí, es más, cuando yo era corredor no me gustaba porque tenía una dureza excesiva. Hay que reconocer que al público es lo que le gusta: el espectáculo. También es cierto que los desarrollos han cambiado hoy en día, no es tan duro a la hora de subir. Es duro por la pendiente, pero tiene más facilidad que antes la subida".

Subida inédita: La Cruz de Linares.

"Es inédita, bonita y dura. Junto a la del Tourmalet será la etapa más dura porque antes subimos a San Lorenzo. Esta subida son ocho kilómetros muy duros, con una bajada bastante técnica. Además, será cerca de Oviedo y para el aficionado va a ser espectacular. Es un puerto duro, duro de verdad. Es la última llegada en alto dura y puede ser muy importante para el desenlace de La Vuelta".

¿Cómo conocéis estos puertos inéditos? ¿Cómo os llega la información?

"Por la afición, que nos manda cosas, y por conocimiento. Kiko García lo conocía porque su mujer es de Asturias y lo ha visto antes. Luego vamos analizándolo y nos gusta meter puertos inéditos durante la carrera. La suerte que tenemos en Asturias es que siempre hay puertos nuevos que conocer, aunque cada vez cueste más".

Al ser inédito, ¿necesita acondicionamiento para celebrar la etapa?

"Lo que hemos visto, está bastante bien. Hay que pasar el invierno y después hacer un recorrido de las etapas. Luego el Gobierno de Asturias nos ayuda mucho para acondicionar algún desperfecto que se pueda producir en invierno, pero lo que hemos visto está bastante bien".

Aubisque, Tourmalet, L'Angliru... son puertos importantes que amentan el prestigio de LaVuelta.

"Hemos querido hacer una Vuelta muy potente a nivel mediático. Con el Tourmalet tenemos la espina clavada desde 2020, que no pudimos subir por la pandemia. Si los corredores dan espectáculo, que no tengo dudas, va a ser una carrera muy bonita".

¿Cómo de contentos (o no) estáis desde la organización con el prestigio actual de LaVuelta a España?

"Muy contentos y satisfechos. Las audiencias son altas, los patrocinadores están contentos y el público también, que son los que dan las audiencias en la televisión. Todos están haciendo que este evento sea cada vez más importante a nivel mundial".