Fernández mantiene la confianza en José Alberto

El presidente del Sporting, Javier Fernández, ha respondido de nuevo sobre el negativo año del equipo. “No hemos tenido un buen año”, ha reconocido. La eliminación en la Copa del Rey, “un rotundo fracaso”, ha complicado la última semana deportiva de 2019. “El Sporting debería haber ganado ese partido y no lo ha hecho, no podemos pasar de puntillas por ello”, ha precisado Fernández.

El dirigente mira ya al encuentro contra el Extremadura. “Tenemos que centrarnos en el partido del sábado y completar una triple victoria y si lo hacemos, habremos aliviado la situación que hace tres semanas veíamos como muy preocupante. Queda toda una segunda vuelta para poder estar en los puestos que todos deseábamos en verano”, ha añadido.

Javier Fernández ha valorado la situación de José Alberto López: “Sobre el entrenador, soy bastante realista: no me gusta otorgar confianzas que no hay ni dar ultimátums que no existen. Hoy tenemos el mejor entrenador para el Sporting; cuando haya que valorar otras situaciones lo haremos. De momento lo que tenemos es confianza en el entrenador. Como hemos dicho, los puestos de entrenador no son perpetuos y están sujetos a los resultados. Vamos a ver si confirmamos esta dinámica de victorias".

Sobre la continuidad de Miguel Torrecilla, ha insistido en que se adoptará una decisión en “marzo o abril, entonces habrá suficiente tiempo para que, si él sigue, tenga tiempo en pensar en la plantilla del año que viene o el que se incorpore tenga claro lo que tiene que hacer en verano”.

Por último, el presidente del Sporting se ha referido a las posibilidades de reforzar la plantilla a partir del 2 de enero. “El mercado es algo que lleva la dirección deportiva y que habla con José Alberto cada semana. Es necesario que haya salidas para que haya entradas, porque en agosto hicimos un esfuerzo económico bastante grande para completar la plantilla”.