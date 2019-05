"Fernández debería comparecer, reconocer el fracaso y explicar qué quiere hacer"

Deja el cargo en los próximos días. ¿Se va satisfecho con el crecimiento de UNIPES?

Empezamos siendo ocho peñas. Ahora somos 48 y hay tres que se están creando en estos momentos y entrarán en la próxima temporada. Es fruto del trabajo de mucha gente durante ocho años.

¿Cree que es difícil convencer a los críticos?

He intentado dialogar con muchos críticos; hay quien no quiere dialogar, otros sí. Hay gente a la que es imposible intentar convencer.

¿Está anestesiada la masa social del Sporting?

La masa social se mueve si entra o no el balón... Ahora no entra, pero la gente está cansada. Lo deportivo hace que haya cansancio. La temporada ya empezó mal y ahora, llegando a junio, hay apatía.

La indiferencia no es deseable...

Es lo peor que puede haber. En cualquier ámbito de la vida.

¿Está bien gestionado el Sporting?

Sí. A ver... No hablo de que entre la pelota, o de que Torrecilla acierte con los fichajes. Hablo de la gestión y de la estructura que se está creando en el club. Yo conocí el club anteriormente y sé lo que se hace ahora. ¿Que hay que mejorar muchísimo? Por supuesto. Pero de lo que se hacía a lo que se hace hay una diferencia abismal.

¿Qué le ha faltado a UNIPES en su etapa?

No hemos conseguido que nuestro equipo sea de los socios. Y según están las cosas, es muy difícil de conseguir. Estamos asociados a FASFE (Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español), que está luchando para que los clubes vuelvan a los socios. En la Ley del deporte que finalmente no se aprobó con el fin de la última legislatura, se consiguió que se incluyera la posibilidad de que los clubes no fueran SAD. Eso es un logro tremendo que ha pasado desapercibido. Y eso lo ha conseguido una asociación en la que está UNIPES.

Usted fue muy crítico con Javier Fernández. ¿Qué ha cambiado para que después le reconociera aciertos al presidente del Sporting?

Se ha conseguido que se nos tenga en cuenta para muchas cosas, que se cree una comisión social con resultados en los últimos años. Se ha creado una estructura en la secretaría técnica que antes no había. Solo hay que ver el departamento de comunicación, lo que había y lo que hay ahora.

Ha recibido muchas críticas por apoyar algunas decisiones de Fernández. Sobre todo tras la entrevista en 'El Comercio'...

Creo que la gente no leyó la entrevista. Había criticas y en otros aspectos, un reconocimiento de ciertas cosas. En este momento no se puede decir 'gracias' a Fernández por hacernos caso en diferentes iniciativas. Pero a mí me educaron así. El presidente del Sporting ha escuchado a la masa social. Si el máximo accionista se llamara Chin Lu, ciertas cosas se le reconocerían. Yo no quiero otro máximo accionista, quiero que el club vuelva a sus socios. Ahora por ley es imposible. Pero trabajemos en ese sentido.

Supongo que no habrá tenido ningún beneficio por su cargo...

Yo pago mi abono, mis entradas. A mi hija le pago las entradas, y con tarjeta, para que quede registro. De esto solo me he llevado la satisfacción de trabajar por el Sporting.

¿Cómo define la temporada del Sporting?

Es un fracaso, nadie puede decir lo contrario. (El consejero) Fernando Losada, en el Día de las Peñas, dijo que había sido un fracaso, creo que dentro del club lo reconocen. Si yo fuera el presidente, saldría en rueda de prensa, lo reconocería y explicaría lo que quiero hacer durante los próximos 4 ó 5 años. Y ojalá ese discurso sea: 'vamos a confiar en la cantera, se va a fichar lo mínimo posible, vamos a sufrir pero vamos a confiar en la cantera'. Si desde un inicio dices tus intenciones, sabemos a qué atenernos. Los habrá que solo quieren ganar y no les importe de dónde sean los jugadores. Pero la mayoría del sportinguismo, creo, quiere un equipo con el que identificarse, gente de la cantera. Pero, quizá, si fuera el dueño del club, me quedaría callado y esperaría al día 22 (día en el que se celebra la Concentración de Peñas Sportinguistas en Mieres) a que me aplaudieran...

¿Qué opinión tiene sobre los insultos que recibió Néstor Susaeta en El Molinón?

Si eso se demuestra, los que lo hayan hecho no pueden volver a pisar nunca más el estadio. La policía tiene que visionar las imágenes. Creo que no se va a ver nada, porque las cámaras están en el techo y es complicado. Habría que intentar saber si eso es verdad. También me dicen que hay una serie de gestos (del jugador) que pueden provocar cierta reacción del público. Que no justifico nada, que conste. Víctor no justifica nada. Hay que llevar los pasos como hay que llevarlos. Y si eso se demuestra, esa gente no puede volver a pisar El Molinón.

¿Le parece que es perjudicial que haya dos colectivos de peñas?

No es bueno que haya dos colectivos, lo sabemos todos. Pero ha servido para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera y, también, para que la otra asociación se tenga que poner las pilas.

¿Será el peñista Adrián Núñez el nuevo presidente?

Adrián quiere dar el paso. Es la persona que tiene el mayor porcentaje del éxito de lo que es UNIPES. Él es currante, trabajador, está al día de todo... Puede ser un gran presidente.