“Femenías tenía un sueño y lo ha conseguido porque se lo merece”

“Joan es un chico 10”. José Ramón Sandoval tiene ganas de llegar al Tartiere y ver de cerca a Femenías, su portero hasta el pasado mes de julio. A los dos les une una experiencia que “convirtió a un equipo en una familia”, según las palabras del entrenador del Fuenlabrada.

“Femenías fue de los jugadores que tuvo el virus en el hotel de La Coruña”, recuerda Sandoval en una entrevista en Deportes COPE Asturias. “Estuvimos muy solitos durante esos días y eso nos unió aún más”, destaca.

Al técnico del Fuenla no le sorprende el buen rendimiento del portero del Real Oviedo. “Cuando nosotros llegamos al equipo, era el tercer guardameta y apenas había entrado en alguna convocatoria. Él no dejo de entrenar, no bajó los brazos, fue muy disciplinado. Joan tenía un sueño, que era jugar en el fútbol profesional, y lo ha conseguido porque se lo merece”, cuenta el entrenador. “A nosotros, cuando jugó, nos dio partidos de mucha calidad; yo no tenía dudas de que iba a responder bien porque está muy preparado”.

“Hubo un gesto muy a tener en cuenta por su parte. Falleció su abuelo y no se fue a Mallorca para estar con nosotros. Se comportó como un gran profesional. Su abuelo le seguía mucho, estaba muy encima de él”, relata Sandoval durante la charla en la radio.

El entrenador del Fuenlabrada prepara a su equipo para “un partido bonito”. “Tengo respeto y admiración por el Oviedo. No empezó bien pero los puntos no iban acorde con el juego del equipo. Es un rival al que es muy difícil ganar, un conjunto con muy pocas fisuras. Pagó un peaje al principio porque se le fueron jugadores con gol, pero poco a poco está construyendo un equipo de verdad. Todos suman y esos son los equipos más difíciles de combatir. Hacen muchas cosas bien, tendremos que contrarrestar muchos aspectos del Oviedo”, analiza José Ramón Sandoval antes del encuentro de este sábado en el Carlos Tartiere.