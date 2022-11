Félix Baragaño en #DCA: "Orlegi no ha invertido aquí para hacer una obra de caridad"

¿Cómo ve el mundo empresarial de Gijón el proyecto de 'El Molinón 2030'?

"Estamos encantados de que haya venido alguien con ilusión y ganas de hacer cosas, con proyectos importantes. Eso ha despertado interés y casi la unanimidad de la afición. Todo lo que han venido diciendo es sensato. Han invertido y son gente que se compromete, por lo cual la primera impresión es muy buena. El proyecto es muy ambicioso y el aspecto es espectacular. La idea de servir como revulsivo para toda la zona y potenciar el aspecto comercial, incluso el arte, es muy buena. La música suena realmente bien. A partir de ahí, el proyecto es muy ambicioso pero es un anteproyecto. Hay mucho que concretar y mucho que cubrir. El arquitecto nos hizo una presentación y muy agradecidos".

¿Ha visto de forma presencial el anteproyecto?

"Hace mes y medio nos invitaron a la casa del Embajador de México y pudimos ver en lo que estaba basado el proyecto, que es lo que luego se ha ido publicando".

¿Ha habido reuniones con empresas de Gijón o de Asturias para financiar esto?

"Estamos en una fase muy inicial. Están dando pasos sensatos: implicándose en la ciudad, conociendo al mundo empresarial. El primer partido que jugó la Selección Española lo pudimos ver en El Molinón, por ejemplo. Están haciendo una labor previa y creando una ilusión, lo están haciendo muy bien. Ahora tienen que ir dándole forma. Es un proyecto que está lejos de estar definido. No tendría sentido avanzar más allá en el proyecto sin saber que Gijón será sede del Mundial. Casi 50 años después ser sede del Mundial sería muy bueno para todos".

Hay grupos políticos que manifestaron sus dudas sobre el proyecto porque "Gijón y Asturias no dan para tanto". ¿Qué piensa usted?

"Gente negativa la hay en todos los sitios. Todavía recuerdo cuando se hizo la última reforma de El Molinón. Muchos decían que hacer los bajos comerciales de El Molinón iba a ser un desastre y no iba a funcionar. Años después, fíjate el éxito que han tenido esos locales comerciales. Estamos acostumbrados a personas que les cuesta apostar por el futuro y no tienen esa visión, entonces tiran para atrás. Si me preguntas si me gusta el proyecto, te digo que el proyecto me encanta y me parece ilusionante. Ojalá se pueda desarrollar. Si me preguntas si va a ser fácil, te digo que en absoluto. Requiere una inversión muy importante y tendrá que implicarse todo el mundo. Para salir adelante, tiene que haber mucha colaboración pública y privada. No tengo ninguna duda de que muchos empresarios pueden colaborar porque les gusta este mundo. Cuantos empresarios del sector de la construcción o de otros sectores se han ligado al fútbol en el pasado y podrían ver una oportunidad para desarrollar sus negocios".

¿Cree entonces que puede haber empresas privadas en Asturias interesadas en invertir en el nuevo proyecto de El Molinón?

"Creo que sí, puede haber empresas interesadas. Hay que recordar que Orlegi no ha invertido aquí para hacer una obra de caridad. Han invertido aquí porque creen que pueden generar negocio y puede haber unas expectativas superiores. Recuerdo la primera reunión, donde mencionaron a un club de camisetas amarillas (Villarreal). Eso ya te lo dice todo. Si un club con una ciudad de 40.000 habitantes es capaz de jugar en Europa, por qué no se va a poder en Gijón. Es cuestión de gestión. Estoy totalmente seguro de que la familia Roig esán ganando dinero con el fútbol. Yo a Orlegi les escucho que todo empieza en Mareo, lo cual tiene todo el sentido. A partir de ahí, seguir desarrollando el equipo y después ¿por qué no vamos a poder llegar donde el Villarreal? Es cuestión de organización, de método y de poner los tiempos".