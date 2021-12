Federico González toma la palabra

Federico González, gerente del Grupo CARSO en el Real Oviedo, irrumpió con fuerza en la Junta de Accionistas para defender al Consejo, negar divisiones internas y explicar las líneas de trabajo del club ante los reproches de los accionistas. "Toda la gente que me ha pedido una cita, la he concedido. No doy entrevistas de 'banqueta' para responder qué pasa con la publicidad. No señor; yo respeto mi trabajo y al Real Oviedo", aseguró con firmeza el mexicano desde el atril.

Objetivo

"Tenemos un sólo objetivo común: que el Real Oviedo se mantenga y salga adelante poco a poco. Este club en años anteriores estaba quebrado. Estos señores han mantenido siete años este club sin deudas. Les pido respeto para estos señores y para el club".

Club profesional

"Esto es un club profesional manejado por gente profesional. No hemos llegado donde hemos llegado sin trabajar. Trabajamos 10-15 horas diarias. Todo ese tiempo lo usamos para trabajar. Las explicaciones a los socios se dan aquí, en la Junta. Si quieren información particular, lo hacemos con mucho gusto".

NMR

"Nos hacen falta publicidad en el estadio pero no voy a regalar ni abaratar nada relacionado con el Oviedo. NMR nos ingresó cerca de 500.000 euros con IVA incluído. Les invito a buscar qué club de Segunda tiene publicidad en la camiseta por ese valor. Hay clubes a los que sus Ayuntamientos les regalan 4-5 millones. Después de eso, el Real Oviedo es el número 1 en publicidad".

El negocio del fútbol

"Esto es un negocio y los negocios deben de ganar dinero. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ganar dinero todos".

Críticas

"Me ofenden por redes sociales, pero la gente que habla por anónimo no le hago caso. Si me quieren 'tirar' me van a poder 'tirar' muy fácilmente".

Herencia de Joaquín del Olmo

"Mi amigo Joaquín nos metió en muchos líos de contratos y los estamos resolviendo. No me da miedo decirlo porque es la realidad y stá en los papeles. Hemos tenido momentos altos y bajos en el fútbol. Yo no sé de fútbol pero los que saben dicen que tenemos buen equipo".

Defiende a los trabajadores del club

"Estoy orgulloso de todo el mundo que trabaja en el Real Oviedo. Somos pocos pero muy buenos. Somos profesionales como el que más y reto a quien sea a que demuestre que no lo somos".

Abonos

"No podemos regalar el dinero del Real Oviedo. Si bajamos los abonos, tendremos más deficit".

¿Fichajes en invierno?

"Estamos tratando de tener fichajes. En lo personal estoy tratando de evitar que nos vayamos por encima del dinero de CVC. Estamos trabajando en eso con Rubén Reyes".

Videomarcador y U televisiva

"Tenemos oferta de dos videomarcadores de 16x9 y de una U televisiva. Espero tenerlas funcionando para el julio del próximo año 2022".

Relación con LaLiga

"David Mata trata con LaLiga todos los días para que nos den los mejores horarios posibles. Ya en una ocasión desde LaLiga nos pidieron que jugáramos de locales en otro estadio porque nuestro césped no daba y nos opusimos rotundamente. Nos dijeron que era una vergüenza para LaLiga y David se opuso hasta conseguirlo a pesar de todo lo que nos dijeron. Hoy el césped está mejor. No solo nos afectan los horarios, nos afecta todo con LaLiga. LaLiga pone los horarios según sus intereses. No crean que estamos sentados sin hacer nada".

Fondo CVC

"Aunque el patrón ponga muchos millones no los puede utilizar para fichar jugadores. Son las reglas. No nos permiten romperlas. No se pueden romper a 40 equipos que tienen intereses contrarios al nuestro".