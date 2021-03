ESCUCHA LA ENTREVISTA A MURILO EN DCA.

Hace un año, Murilo de Souza celebraba en El Molinón el penúltimo gol del Sporting con aficionados en las gradas. Fue el tercer tanto de un gran 4-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas, el encuentro previo al confinamiento general. El ahora jugador del Mallorca escucha el gol en la radio, durante la entrevista en DCA, y exclama: “¡Buah... Espectacular! He recibido muchos recuerdos estos días del último partido de El Molinón con público. La última sensación de jugar con aficionados que tengo es de la Mareona, es imposible olvidarme de eso, de todo el cariño que recibí y recibo todavía hoy”.

Porque Murilo, sorprendido, sigue leyendo cada semana mensajes desde Asturias. También en la previa del Sporting-Mallorca, “todo un partidazo”, de este domingo en Gijón. “Lo que viví en Asturias fue algo muy rápido. Yo hablo con mi familia y mis padres y sienten el cariño de Asturias. ¡Mi hermano recibe mensajes por redes sociales de la gente de Gijón! Cuando llegué al Sporting, el equipo estaba en un momento que necesitaba ganar partidos, y yo llegaba de estar en Braga y necesitaba una nueva experiencia. El cariño es muy grande, de ellos conmigo y mío con ellos”, recalca.

Al extremo brasileño no le sorprende la temporada sobresaliente del Sporting: “Siempre dije que tiene jugadores con mucha calidad. Tiene una base muy fuerte, principalmente en defensa. Hay una mezcla de gente de la cantera y gente con experiencia. Javi Fuego, Babin, Marc Valiente, Mariño. El gran momento que vive Djuka... Creo que solo necesitaban detalles para que las cosas salieran bien. No me sorprende su temporada porque sé que tienen buenos futbolistas, que tienen todo el mérito para estar donde están”.

“¿Que me quede con un jugador? Manu, Nacho y Pedro es un triplete muy fuerte... Pero es imposible no destacar a Manu, el entendimiento que tuvimos y las asistencias que me sirvió. Creo que el Sporting puede seguir así, levantar el equipo con estos jóvenes que pueden dar mucho”, destaca.

Sobre el liderato del Mallorca, dice: “Es una cosa de locos lo que estamos haciendo”. Se refiere, principalmente, al curso que protagoniza el equipo lejos de casa, sin derrotas aún. “Estamos haciendo una buenísima competición, pero no podemos relajarnos, está todo muy ajustado. Hay muchos equipos ahí, debemos seguir a tope. No había vivido en ningún sitio estar una secuencia tan grande de partidos sin perder de visitante. También respetamos mucho lo que está haciendo el Sporting en El Molinón”.