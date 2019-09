No falta experiencia

Entre las razones que puedan explicar el último puesto del Real Oviedo, no tiene cabida la falta de experiencia. El once inicial elegido por Javi Rozada en Ponferrada fue el segundo con mayor media de edad de toda la jornada en la Segunda División. Solo el Fuenlabrada superó al Oviedo en esta particular clasificación.

El proyecto del Oviedo, tal y como ha explicado el club desde el pasado verano, se sustenta en la promoción de jugadores del filial y en la aportación de futbolistas con decenas de partidos en la categoría. La realidad muestra, de forma habitual, a un equipo veterano, con futbolistas que han transitado por situaciones bien distintas en la Segunda División. En este sentido, el Oviedo dispone de un perfil de jugador preparado, en principio, para afrontar la presión por evitar la zona de descenso.

Borja Sánchez (23 años) fue el futbolista azul más joven en El Toralín. Nereo Champagne (34 años) se sitúa en el lado contrario. Entre el atacante ovetense y el portero argentino, Rozada dispuso un equipo repleto de futbolistas que superan la treintena (Christian Fernández, Mossa y Berjón) y otros que se aproximan a esa edad (Carlos Hernández, Lolo González, Tejera, Joselu y Ortuño). La media de edad alcanzó los 29,50 años, muy lejos de los 25,85 del Tenerife (el once más joven) o los 26,42 del Sporting (cuarto equipo titular más joven de la séptima jornada). Por lo tanto, los fallos que repite el Oviedo en cada jornada no están relacionados con un problema de juventud o falta de experiencia.