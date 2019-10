¿Falta carácter? Los jugadores del Sporting responden a Torrecilla

"En algunos casos y en determinados elementos de la plantilla nos está faltando carácter". Con esas palabras, el director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, busca dar con la tecla de por qué el Sporting no está en una zona más cómoda de la clasificación. Unas declaraciones que no han gustado demasiado en el vestuario. Dos de los pesos pesados dentro de la caseta, como son Diego Mariño y Javi Fuego, han respondido al director deportivo tras el encuentro contra el Alcorcón.

El portero ha sido contundente en el Tiempo de Juego Asturias: “Es absurdo. ¿Qué es el carácter?¿Pegar chillidos, pegar patadas? Hay que tener un plan y ser ordenados. Hemos hecho las cosas mal. Has fallado y ya está. Hablar de carácter hoy es absurdo. Se hacen las cosas mal y te desordenas. No hay que darle más vueltas”.

En la misma línea se explica Javi Fuego: "Habría que analizar muchas cosas para hacer esa valoración. Cada uno es dueño de sus palabras y en ese caso debería ser Torrecilla el que debería explicar esas palabras. La autocrítica debe ser individual, y la colectiva debe hacerse de puertas hacia adentro. Asumimos los errores y que la afición no esté orgullosa del equipo. De mi boca no vais a escuchar malas palabras hacia mis compañeros y hacia ese vestuario que tenemos". El centrocampista quiere mirar con optimismo al futuro, pese a la mala situación del equipo. "Es momento de estar más juntos que nunca y de aguantar las críticas que, de forma merecida, vamos a tener. Es octubre y queda muchísimo. No queremos vernos en una situación de estar abajo. No contemplo estar luchando por los puestos de abajo con el Sporting. Habrá que cambiar cosas, tanto a nivel individual como colectivo. Los análisis deben hacerse de manera interna”, asegura.