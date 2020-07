El Extremadura sacude las pocas opciones del Sporting

El Sporting incumplió su palabra de estrujar sus escasas opciones de 'play off'. El equipo de Djukic se despidió de la temporada en Almendralejo, donde el Extremadura le arrolló en una primera parte que pudo acabar en goleada. Fue una imagen triste para finiquitar el curso. Los resultados en Fuenlabrada y Girona no dejaron margen al Sporting, que ya había enterrado minutos antes sus remotas posibilidades.

El equipo rojiblanco, que nunca estuvo entre los mejores, culminó la temporada recibiendo una bofetada de realidad. El lunes, el Sporting solo se jugará una posición que le permita ganar unos miles de euros. A El Molinón llegará el Huesca, que celebra un ascenso a Primera que los gijoneses siempre vieron demasiado lejos.

Con la derrota en el Francisco de la Hera, Miroslav Djukic se aleja de forma definitiva del banquillo rojiblanco. El Sporting de la primera parte contrastó de forma brutal con el bloque sólido que ha moldeado el entrenador serbio. Los números de Djukic, mejorando lo que había, son insuficientes.

El Consejo iniciará el martes otro proyecto con nuevas caras en la dirección deportiva, en ella trabaja ya Javi Rico, y el banquillo, cuyo responsable tendrá que ser capaz de sacar al Sporting de la zona de nadie en la que lleva inmerso dos temporadas completas.

Dura crítica de Djukic

El entrenador del Sporting hizo una contundente autocrítica al acabar el partido en Almendralejo: "Me da vergüenza, soy el mayor culpable. La primera parte ha sido un desastre, no hemos merecido nada, no hemos tenido intensidad, no hemos defendido bien ni hemos tenido el balón. No hemos existido en la primera mitad".