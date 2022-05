Éxito de participación en la primera prueba del Circuito de Golf de COPE Asturias

La primera prueba del Circuito de Golf de COPE Asturias está siendo un éxito. Unos 150 deportistas se han dado cita en Las Caldas para tratar de hacerse con el título. El buen ambiente y el buen tiempo han acompañado, según comentan los propios competidores.

"Lo conocí a través del tablón del club de Las Caldas, también a través de una aplicación. Los premios influyen, la mayoría es material deportivo, pero también la experiencia", destaca uno de los deportistas. Para Dover, "un amigo nos lo comentó. El campo está bien, la compañía también. Hay buenos premios, buen sorteo, el detalle de la carpa". En la misma línea incide José Ramón, que destaca que "el día está precioso, aunque las bolas van donde quiere. El campo está bien y el ambiente, también. Al menos a uno o dos más, me apuntaré".

Por su parte, Joaquín apunta que "es un torneo interesante, lo veo muy bien organizado, con esta carpa de aperitivos, buenos premios y un día estupendo", mientras que Paquita asegura que "me enteré por un compañero. Me está gustando mucho y el día es precioso. Este campo es una maravilla. Me apunté para participar en todo el circuito". Finalmente, Jorge, tras terminar todos los hoyos de la prueba de Las Caldas, admite que "está el campo lleno y el día es perfecto. La gente se lo está pasando bien. La asistencia ha sido increíble, no me esperaba tanta participación. Les animo a apuntarse al resto, es una ocasión estupenda para hacer algo de ejercicio al aire libre".

El I Circuito COPE Asturias ha comenzado en Las Caldas, para pasar después por La Llorea (4 de junio), Real Golf de Castiello (29 de junio), Real Club de Golf La Barganiza (27 de agosto) para culminar con la 'Gran Final' en el Real Club de Golf de Castiello (17 de septiembre).

Esta primera prueba organizada por COPE Asturias, cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, Caja Rural de Asturias, Ternera Asturiana, Autosa, Las Caldas Villa Termal. Sidra Cortina, Álvarez de Linera Abogados, Coca Cola, Del Río Uribe y Harcher Moda y Bodegas Palomares.