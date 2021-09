Rendimiento individual y grupal

"Son tres partidos sin victoria pero me he encontrado bien. Vamos a ir a más y yo en particular también"

Qué les está faltando para conseguir una victoria



"Una pizca de fortuna. Los dos partidos en casa, los que hemos merecido ganar hemos sido nosotros. Tenemos que seguir insistiendo".

¿Ansiedad por una victoria?

"No hay ansiedad. Entrenamos muy fuerte para conseguir estas victorias. Ojalá salga hoy en Huesca".

Nivel defensivo frente al Tenerife

"Es la línea a seguir. En la primera jornada también estuvimos bien. Conceder poco es la línea a seguir".

Detalles

"Si miramos el primer partido, nos metieron dos goles en los últimos minutos por pequeñísimos detalles. Esto es una temporada a largo plazo y estoy seguro de que ganaremos pronto".

Plantilla tras el mercado

"Compensada y competitiva. Todos vamos a tener oportunidades de jugar y demostrar nuestra valía".

Línea defensiva

"Muy competitiva. Cualquiera tenemos posibilidad de jugar"

Arribas se queda

"Es el capitán. Apoya mucho desde fuera y para mí es un gusto que esté aquí con nosotros".

Partido ante el Huesca

"Siempre es especial. Veré a familia y amigos".

¿Tuvo oportunidad de firmar por el Huesca?

"Por el Huesca y por muchos equipos. Yo estaba libre y tenía interés de muchos clubs pero el que apostó fuerte por mí fue el Real Oviedo. No me lo pensé".

Huesca

"Es el club de mi ciudad. He ido a verlo desde que era niño. Por mi profesión defiendo al club en el que estoy y siempre busco la victoria".