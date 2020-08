“Estoy muy feliz en Gijón y en el Sporting. Mi cabeza está aquí, para hacer una buena pretemporada y darlo todo en los entrenamientos para que el entrenador cuente conmigo y ayudar al equipo”. Con esas palabras, el capitán del Sporting, Carlos Carmona, reafirma su intención de mantenerse en el conjunto rojiblanco para iniciar su novena temporada en el club de El Molinón.

El futbolista rojiblanco explica las primeras conversaciones mantenidas con David Gallego. El balear asegura que “es un entrenador que viene con muchas ganas de demostrar e inculca valores de humildad y trabajo. Tenemos que coger esos conceptos y dar lo máximo” y reconoce que “al entrenar de manera individual, no podemos hacer mucho trabajo con David, estamos trabajando más con los preparadores físicos. Pero él nos inculca valores de sacrificio, de humildad... es la pauta que tenemos que seguir durante la temporada”.

Precisamente, sobre esos conceptos, Carmona reafirma sus palabras pronunciadas tras el partido ante el Huesca, que puso final a la pasada campaña, donde destacó que el equipo no había estado a la altura. En esta pretemporada, Carmona admite que “llegamos con mucha ilusión. Hay que seguir creciendo y corrigiendo errores. Tenemos que ser constantes. No pueden faltar los valores de humildad y trabajo”.

La ausencia de fichajes es otro de los temas encima de la mesa. Sin caras nuevas en la plantilla en esta temporada, Carmona apunta que “es una situación atípica. Aún no sabemos qué equipos ascenderán y cuales no. Hay menos tiempo para tomar estas decisiones, pero es algo que no hablamos en el vestuario. Son decisiones para el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la presidencia... Nosotros tenemos que centrarnos en entrenar y en darlo todo”.