“Estoy muy contento en Oviedo, me siento muy querido”

“Estoy muy contento en Oviedo, en la ciudad, en el club, con la propiedad. Me siento muy querido y además me siento muy agradecido por haberme dado la oportunidad de volver a trabajar”. Así valora el director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, sus primeros meses en la entidad azul. Lo ha hecho en una entrevista en ‘Mundo Deportivo’, donde, además, ha hablado del interés que existió anteriormente por parte del Barcelona. “Hubo algún contacto en el pasado, pero no cuajó. Para mí ahora lo más importante es devolverle al Real Oviedo la confianza que han depositado en mí”.

Francesc Arnau ha analizado la incidencia del coronavirus en el fútbol. Por ejemplo, el director deportivo muestra su confianza en los futbolistas carbayones que finalizan contrato este 30 de junio. “Conozco a mis jugadores y sé que son honestos y que lo van a dar todo por el Real Oviedo. Cuando sepamos más de la situación general que tenemos podremos ir dando normalidad a estos temas”, ha destacado. También reconoce que “habrá un antes y un después en la sociedad tras esta pandemia; en el fútbol también” y explica que “después de esta crisis veremos hacia donde irán los modelos de los clubes, pero estoy convencido que no va a ser lo mismo y habrá que ser mucho más austero sobre todo al principio”.

Además, el director deportivo ha valorado la buena línea del equipo carbayón antes del parón, la forma de mantenerse en contacto con los futbolistas durante este confinamiento y la manera en la que ha variado su trabajo durante las últimas semanas. “Me levanto pronto por la mañana y hago una hora de ejercicio. Hasta la hora de comer me lo paso viendo vídeos de jugadores, hablando con mis scouting, con gente del club, directivos, jugadores, agentes. En definitiva recoger información para intentar planificar mejor”, ha explicado.