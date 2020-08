El gijonés Emilio de Dios celebra su primer título europeo. Al ascenso con el Sporting añade otro hito en su carrera. Hombre de confianza de Monchi, su trabajo ha ayudado al Sevilla a ganar su sexta Liga Europa. “En la época del Sporting, tal y como estaba el club, la economía, el tiempo que llevábamos en Segunda, para nosotros fue un hito lograr el ascenso, un momento emotivo espectacular. Y ahora este otro momento con el Sevilla es para recordarlo también toda la vida. Espero que haya más. Al tener la posibilidad de continuar en el Sevilla, estamos seguros de que el crecimiento y la ambición del club nos llevará a vivir más momentos emotivos y poder disfrutarlos”, resume el técnico asturiano en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

De Dios concreta su función en el conjunto andaluz al lado de Monchi: “Aquí hay un dios, que se llama Monchi, y luego estamos los terrenales. Yo tengo una función más de controlar el mercado, tener la organización interna de los técnicos que trabajan con nosotros. No hay técnicos externos en la dirección deportiva. Somos un grupo de trece personas, una familia diría. Doce personas y encabezando a todos está dios, Monchi. Lo puedo repetir una y mil veces”.

“Trabajar en el Sevilla es una exigencia máxima, es no tener horas. Todas las horas del día son importantes; trabajo, llamadas, consultas, charlas, comentarios... Fútbol 100%. Este club te da una sensación de pertenencia muy arraigada, una vinculación muy grande, de cercanía y ambición. Trabajar en el Sevilla es un verdadero placer”, expone Emilio de Dios, que asegura que está “en la mejor dirección deportiva del mundo”. “No tengo ninguna duda”, enfatiza; “estoy muy feliz. Profesionalmente, estar en el Sevilla es algo a lo que no todo el mundo puede aspirar”.

Sentimiento sportinguista

Emilio de Dios comenzó su carrera en los despachos en Mareo. “A todo el sportinguismo lo que le puedo decir es lo que siente uno desde la distancia. Hay que ayudar, cada uno lo que pueda, a que el club pueda recuperar las cotas de estabilidad que tuvo en otras situaciones en Primera. Todo buen sportinguista quiere verlo ahí. Los tiempos no son fáciles. Habrá gente profesional en el club trabajando para conseguir poner al equipo donde todo socio desea”, explica.

El ascenso a Primera y las posteriores permanencias del equipo construido entre De Dios y Preciado siempre está presente en el sportinguismo. “No tengo más que agradecer a cada uno que ha podido mostrar un sentimiento de echarme de menos. Lo agradezco. Me siento muy orgulloso del trabajo que hice en el Sporting. Estoy contento de que la gente pueda tener un buen recuerdo de mí”.

“Con Monchi hablo mucho de la situación que él también se encontró cuando empezó en el Sevilla. Una situación compleja para fichar. Como me pasó a mí, había que ingeniárselas... Vivimos ciertas similitudes Es curioso ver las diferencias tan abismales que hay ahora mismo entre un club y otro, y las similitudes que pudieron tener no hace mucho tiempo”, afirma.

Sobre su relación actual con el Sporting, concreta algunas relaciones que mantiene en Mareo. “Felicité al nuevo director deportivo (Javi Rico) cuando le nombraron, y él me ha felicitado a mí (por la Liga Europa). La cordialidad por mi parte sigue manteniéndose con todas las personas que forman el Sporting. Carlos Barcia o Jorge Luis me mandaron mensajes cariñosos. Mi teléfono está abierto para cualquiera. Ojalá el Sporting regrese a Primera, me encantaría poder disfrutar de un partido en el Pizjuán con mi Sevilla y mi Sporting”.