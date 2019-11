Arturo Elías madruga, hace deporte y atiende la llamada de COPE Asturias a las 08:30 en México. Prefiere la radio en directo para responder con viveza todas las cuestiones. No es un noviembre soñado en el Real Oviedo, pero el representante de Carso, máximo accionista de la entidad, responde la secuencia de preguntas, explica los últimos y próximos movimientos, mantiene su oviedismo intacto y pide más unión y apoyo.

¿Cómo está Arturo Elías en este momento complejo para el Real Oviedo?

Estoy tranquilo, no estoy preocupado, sí ocupado. Estamos en no los mejores momentos, hubo muchos cambios necesarios; los resultados deportivos, obviamente, no son los que quisiéramos. Es un momento no fácil que tenemos que sacar adelante. Estoy tranquilo porque estamos haciendo los cambios adecuados, se están haciendo las cosas de la manera más profesional posible.

Dice que se han hecho los cambios adecuados...

Creo que vamos por el buen camino, y eso me tranquiliza muchísimo. Cuando están las cosas mal, y además el camino se ve mal, eso es para preocuparse. Pero cuando las cosas no están tan bien, y tienes claro el camino por donde vas, eso da mucha tranquilidad. Por eso digo que, más que preocupado, estoy ocupado en que las cosas empiecen a salir mejor.

Siempre habló de la intensidad de su sentimiento oviedista. ¿Cómo está su corazón?

Mi corazón siempre va estar pintado de azul. Amo locamente al Oviedo. De repente, las redes sociales, a las que he decidido no hacerle mucho caso, son duras. Ha habido casos de gente de allá que se ha metido hasta con mi familia, y me duele mucho. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que las cosas salgan bien. El esfuerzo durante 5 años, los logros que se han conseguido en todos los sentidos... no se pueden olvidar tan fácil. Me duele que, de repente, hasta con mis familiares haya tuits y dices: ¿pero por qué? Pero mi corazón siempre estará con el club, con la afición, pintado totalmente azul.

¿Carso se ha planteado una salida del Real Oviedo?

Ha habido ofertas, sí. Varias. Ni siquiera las hemos escuchado, porque para nosotros esto es un proyecto a largo plazo. Siempre lo he dicho: me quiero sentar algún día en el Bernabéu, en las gradas, viendo un Oviedo-Real Madrid. Es un proyecto a largo plazo. Sí tengo que confesar que a veces leo esos comentarios y siento que son muy injustos y me pregunto: ¿por qué tengo que pasar por eso? Pero así es la vida y el fútbol. Hay que entenderlo. La memoria, en el fútbol sobre todo, es muy corta. Te aseguro que si ganamos este fin de semana, el ambiente va a mejorar bastante. Y si ganamos tres semanas seguidas, va a mejorar muchísimo. La diferencia de puntos con el sexto lugar no es inalcanzable. Se podría alcanzar incluso antes de que acabe diciembre. Sí se siente feo (por las críticas), pero esto es un proyecto a largo plazo para nosotros.

También hay aficionados que le halagan.

Pocos, últimamente, pero bueno...

Cuando los resultados son malos....

No, no es poca gente, la verdad. La gente que está agradecida se manifiesta menos. Pero por las mismas redes he hecho grandes amigos que están allá. Y me mandan mensajes privados y me dicen: 'ánimo, vamos, no hagas caso (a los insultos)'. También, déjame decirte algo fuerte, sé que hay un grupo por ahí que orquesta algunos de estos malos comentarios; no sé qué quieren, si regresar al club ahora que no se deben 15 millones... No lo entiendo bien.

¿A quiénes se refiere?

Grupos por ahí... Y sí, clarísimamente, intentan hacer daño más allá de lo deportivo.

¿Arturo está tan animado como el primer día o hay algún desgaste?

En los negocios, en la vida, en la familia, en cualquier aventura en la que estoy me implico más que nunca cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien, es mucho más fácil delegar. Cuando van mal, tienes que meterte a fondo. Y Arturo hoy está más metido que nunca en el Real Oviedo.

¿Cuáles son los cambios que se han hecho y se van a hacer?

Claramente, empecemos por el cambio de técnico, que ha sido acertado hasta el momento. Ha habido algunas salidas que fueron necesarias. Han llegado otras personas, que también era necesario. La llegada de Federico, para meterse más en la parte administrativa y financiera, es una llegada muy importante. Es una gente muy dura, de mi confianza, estoy seguro de que pondrá mucho orden. Ahora estamos en búsqueda de alguien para la parte deportiva, alguien profesional, alguien español que entienda bien la categoría, el fútbol español de Segunda. Creo que estamos haciendo las salidas que se necesitaban hacer y las llegada que se necesitan conseguir.

Da la impresión de que Federico González no está de forma temporal. ¿Es el nuevo Joaquín del Olmo?

No hay nuevo Joaquín del Olmo. Federico va solo a ver la parte económica y estará el tiempo que sea necesario.

¿Cuánto tiempo será?

Se va a quedar el tiempo necesario.

¿Está contento con el presidente?

Estoy muy contento. El otro día hablaba con todo el equipo administrativo del club. Les dije que el mejor acierto que he tenido desde que llegué al Oviedo fue que Jorge (Menéndez Vallina) sea el presidente del club; creo que es un gran presidente, ha hecho las cosas muy bien. Sufre conmigo como no te imaginas. Todos los días me despierto con un mensaje suyo pidiéndome algo, diciéndome, contándome, aclarándome... Yo estoy encantado con él y con el Consejo. Pero, sin ninguna duda, falta alguien en la parte deportiva. Lo estamos escogiendo con el mayor cuidado posible. Como ustedes saben, ha habido entrevistas, encuentros con varias personas para tomar esta decisión de una manera muy importante.

¿El Consejo ha dado un paso adelante en la gestión diaria del Oviedo?

Tiene razón lo que dijo el presidente (de dar un paso adelante). Además de lo que han hecho hasta ahora, se están involucrando mucho más. Como tú sabes, ni el presidente ni los consejeros cobran un solo euro por hacer lo que hacen, por eso les estoy agradecido, y deberíamos estarlo muchos. Se están involucrando más, teniendo un trabajo más relevante dentro del club que el que tenían. Vale mucho la pena que estén más involucrados.

¿Hay ya hay un candidato número uno para la parcela deportiva?

No, todavía no.

¿Cuándo le gustaría tener a esa persona en el club?

Pronto. Ese director deportivo, o no director deportivo pero alguien involucrado en la parte deportiva, no necesariamente tiene que ser ese el puesto, nos tiene que ayudar mucho a ver qué se necesita hacer en el mercado de invierno.

Ese vacío puede preocupar a la afición...

Correcto. Mira, yo prefiero encontrar a la persona adecuada aunque tardemos una o dos semanas más a tomar una decisión precipitada que no sea la correcta.

¿Está contento con el trabajo de Rozada?

Sí, estoy muy contento con Javi. Es una persona con una mentalidad triunfadora. He platicado bastante con él y es una persona inteligente, que esto para mí es importantísimo. Considero a Javi un tipo muy inteligente que sabe a dónde quiere llegar, que tiene claras sus metas, que tiene claro el camino para llegar a esas metas. No puede, ciertamente, hacer que las cosas cambien de un día para otro, porque nadie lo puede hacer, nadie es dios para hacer eso. Pero estoy tranquilo porque creo que Javi tiene el plantel necesario, la inteligencia, la claridad mental necesaria para sacarnos adelante.

¿Le gustaría que fuera un entrenador a medio plazo?

Me encantaría que diera los resultados y que se quedara todo el tiempo que fuera necesario para que sea nuestro entrenador en Primera.

¿Por qué no sigue Joaquín del Olmo?

Porque era tiempo de que saliera. Se cumplen plazos y a Joaquín le llegó el de él.

¿Hubo cosas de su gestión que no le gustaron?

Ciertamente, por eso ya no está.

La salida de Del Olmo coincidió con las llegadas de Federico y Aboumrad. ¿Vieron algo que no les gustó?

Fue casual. Suena extraordinariamente raro. Pero coincidió. No tiene absolutamente nada que ver. La llegada de Federico cubre un lugar muy importante que cubría Joaquín, y aprovechamos ese momento para que se pudiera dar su salida.

¿Y qué ocurrió con Michu?

Qué bueno que me lo preguntes. Te lo agradezco para tener la oportundad de agradecerle muchísimo a Michu todo lo que hizo. Hizo bastantes más cosas de las que todo el mundo se imagina. Él trajo a varios jugadores que están siendo muy exitosos ahora en el plantel. Michu era una gente muy cercana a Joaquín. Mi percepción es que no se sintió cómodo en el club sin estar de la mano de Joaquín. Michu me pidió que creía que era el momento de salir. Le dije que si pensaba así, solo tendría agradecimiento hacia él, y que, si él consideraba que era su momento para salir, que lo hiciera. Además, el acuerdo de salida fue totalmente entre amigos, de gente que se quiere.

¿Va a contratar el Oviedo a un director general?

Por el momento, no. No lo descarto en el futuro, pero ahora no.

Michu habló de la inversión que tuvo que realizar Carso para inscribir a los jugadores de esta temporada. ¿A cuánto ascendió?

Prefiero no hablar de cifras. En total (desde el inicio) es una cantidad bastante considerable en aumentos de capital. Estamos hablando de millones de euros.

¿Más de 20 millones ya?

Por ahí, cercano.

¿Le preocupa que el Oviedo no sea capaz de generar más ingresos?

Claro que me preocupa, muchísimo. Me preocupa muchísmo que esta temporada tengamos, más o menos, 17.500 abonados, cuando siempre en Segunda habíamos superado los 20.000. Hasta hace una hora, para el partido contra el Sporting llevábamos vendidas 2.770 entradas. O sea, nada. Muy pocas. Me preocupa muchísimo. Y más al ver que nos dejaron el estadio para nosotros solitos; deberíamos de aprovecharlo. Hablaré con el presidente en un rato, a ver si está de acuerdo en hacer una promoción para aquellos que hayan comprado ya el boleto y que puedan adquirir otro a mejor precio.

¿Será necesario que haya salidas para fichar en el mercado de invierno?

Creo que sí, que va a ser necesario que haya salidas para que entren otros.

¿El tope salarial está agotado, verdad?

Es correcto, tiene razón Michu en lo que dijo.

¿Cree que sería necesario fichar mucho en enero?

Creo que es necesario. No mucho sino fichar bien.

Parece que piensa más allá de la permanencia...

La permanencia la tenemos que dar por hecho. Sé, no tengo una venda en los ojos, en la posición en la que estamos. Pero por una diferencia de nueve puntos no puedes no pensar a lo grande. Faltan por jugarse cerca de 90 puntos. No puedes pensar solo en no descender, el salvarse lo tienes que dar por hecho; tienes que pensar en la zona de arriba.

¿Los mensajes demasiado ambiciosos pueden generar frustración con el paso del tiempo?

Con el entusiasmo, el furor y el cariño con el que me recibió la gente, yo dije que en cinco años íbamos a estar en Primera. La verdad es que no es tan fácil como pensé. Es una división muy difícil; una Liga, de verdad, muy complicada. Pero no podemos dejar de pensar en el 'play off', no tengo dudas.

¿Por qué el Oviedo continúa sin patrocinador principal?

Ha sido un tema complicado. Tenemos algunos patrocinadores más pequeños. Estamos trabajando desde Oviedo, y es una de las labores que tiene que hacer Federico. Como he hecho en años anteriores, estamos trabajando desde aquí para conseguir un patrocinador para la segunda mitad del torneo. Pero muchas veces, con la relación que tengo con empresas españolas hay un pretexto: me dicen que sí, que les gustaría, pero que si patrocinan al Oviedo tienen problemas en Gijón, que solo sería un nicho de Asturias. Ha sido un tema bastante más complicado de lo que pensaba. Pero le estamos echando ganas.

Hay quien piensa que Carso podría haber hecho una inversión más importante tras ascender, dejar la deuda a cero y poder dedicar más recursos a la parcela deportiva, en lugar de ir poniendo cantidades cada poco tiempo. ¿Se lo plantearon?

A mí me gustaría que los ingresos llegaran de forma natural: más abonos, más entradas en el estadio, el patrocinio... Hemos tenido una desventaja muy clara con otros clubes en la parte económica. Nuestro límite es tres veces menor que el de otros clubes. Y hemos estado peleando para entrar en el 'play off'. Hay una cosa importante: no puedes estar poniendo dinero todos los días. No solo es un tema de dinero, es un tema de unidad, de que todos estemos juntos, la afición, la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores. Con esa buena 'vibra', entre todos, lograremos muchas más cosas que con el dinero. Lo puedo asegurar: lo he visito en otros equipos de fútbol. Hay cosas más importantes que el dinero.

Es evidente que desea un mayor apoyo social.

Con los resultado deportivos sé que es difícil pedir más. Pero esperábamos que los números (de abonados) fueran diferentes.

¿Los asientos del Tartiere estarán pronto pintados de azul?

No lo tengo ahorita, en este momento, como una de las prioridades. Me encantaría ver los asientos azules, pero tenemos otras prioridades.

Mantiene su sueño de verse en el palco del Bernabéu o el Camp Nou.

En el palco no lo sé, porque tenemos un presidente, pero en la tribuna seguro.

¿Qué opina de las malas relaciones con el Sporting?

Respeto totalmente las decisiones que se tomen allá (en referencia a la renuncia a las entradas para la afición visitante). Me gustaría que aprovecháramos que (los aficionados del Sporting) no vienen al partido de este fin de semana para llenar de azul el campo. Me encantaría que pasara eso.

¿Tiene algún marcador en la mente para el domingo?

Sí, pero no lo voy a decir. Obviamente, gana el Oviedo. Vamos a ganar este fin de semana, que es importante. El marcador va a gustar al oviedismo.

Ha transmitido mucha confianza en esta entrevista.

Sí. Estoy ocupado. No puedo decir que todo es de color de rosa, de ninguna manera. La realidad en el día de hoy es difícil. Pero hay un camino y una meta claros. Esto es importante. Ojalá que todos nos metamos en este mismo canal, en esa unidad de la que hablaba, que todos apoyemos ahora más que nunca. Si esto pasa, las cosas no solo irán bien, sino muy bien.