"Estoy encantado en el Oviedo"

El Real Oviedo recibe este domingo al Leganés. Los azules tienen por delante un encuentro ante uno de los equipos de la zona alta, un nuevo test ante uno de los conjuntos llamados a pelear por el ascenso, un partido que, en caso de victoria, para el técnico carbayón, José Ángel Ziganda, puede suponer “un pildorazo importante de confianza y positivismo de cara a afrontar los partidos que nos quedan”. El entrenador asegura que “nos vendría muy bien. Veríamos el objetivo de los 50 puntos mucho más cerca”.

Ziganda admite que en los últimos encuentros se está viendo un Oviedo “sólido, compacto y sabiendo lo que hace en el campo. Hemos sabido pasar momentos malos como el de Cornellá ante el Espanyol. Se está viendo al equipo con poder, con orden y no siendo endebles. Desde ahí nos tenemos que sentir más seguros y más confiados. Los puntos vienen refrendados por la actitud en el terreno de juego”.

Frente al equipo pepinero, eso sí, no se plantea hacer tantos cambios como en el partido de la primera vuelta en Butarque. “No me planteo nada parecido. Si hay algún cambio, será mínimo. El equipo está cumpliendo y rindiendo a un nivel aceptable”, asegura. Eso sí, reconoce que “tengo claro la mayoría de jugadores que saldrán de inicio, pero siempre hay alguna duda porque hay gente que aprieta, que entrena bien. Son dudas positivas. El hecho de tener la plantilla al completo hace que suba la competencia y el nivel de entrenamientos”.

Una de esas dudas se centra en la parcela ofensiva. La presencia de Rodri o la vuelta de Blanco Leschuk es una de las incógnitas en el once carbayón. “Influye el momento de forma. Los inicios de juego cambian en función de si juega uno u otro, dentro de los patrones de juego del equipo. Gustavo es un jugador que atrae a gente y es capaz de ganar segundas jugadas. Rodri es otro tipo de jugador. Hemos de aprovechar las condiciones favorables de cada jugador”, apunta.

El entrenador también ha querido romper una lanza en favor de Gabriel Brazao. Del portero brasileño ha recalcado que “ha subido el nivel. Tras Navidad no tuvo un buen momento anímico, de confianza. Es joven y no está logrando el objetivo para el que vino. Quiere jugar. Le está dando la vuelta. Está haciendo un gran esfuerzo”.

Respecto a su situación personal, Ziganda reconoce estar “encantado en el Oviedo. Estoy disfrutando del fútbol, de mi pasión. Vengo con una ilusión tremenda todos los días a El Requexón” y en cuanto a su continuidad en el club azul apunta que “no me gustaría que se viese que depende de Ziganda o no, sino del club. El que tiene el poder de decisión principal es el club. Es bueno que estemos centrados en el día a día. Eso es más importante que renovar al entrenador o no. Si el club tuviese necesidad y mostrase la disposición de plantear cualquier asunto, estoy abierto. En estos momentos, lo principal es ir semana a semana”, admite.