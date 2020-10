“Estoy encantado con esta plantilla; las últimas plantillas eran mejores que los resultados"

Ha sido una comparecencia extensa, de más de media hora de duración, pero Javi Rico, director deportivo del Sporting no se ha dejado ningún aspecto del mercado de fichajes sin analizar. Rico se ha mostrado muy satisfecho con el plantel confeccionado para la presente temporada. “Las últimas plantillas del Sporting eran mejores que los resultados que dieron. Estoy encantado con la plantilla que tengo, más con las incorporaciones de Cumic y de Saúl”, ha reconocido.

Precisamente, sobre las llegadas ha sido claro. “Ha sido un mercado raro, marcado por la pandemia. Lo que teníamos pensado cubrir, extremo derecho y lateral izquierdo, se cubrió. Luego el margen no era grande”, apunta. También ha tenido palabras de elogio hacia el cuerpo técnico, encabezado por David Gallego. “Es un entrenador con mucha hambre, tiene mucho que ver a la hora de recuperar el Sporting que queremos, siempre ha sido la primera opción”, asegura.

Rico admite que su ilusión es “máxima desde el primer día que me dieron la opción de ser director deportivo de este club” y tiene palabras de recuerdo para “la afición, a la que le diría que vamos a dejarnos todo por defender este escudo. Ojalá pronto puedan entrar al campo porque seremos más fuertes con ellos”.

En cuanto a nombres propios, Nacho Méndez copó buena parte de las preguntas. “Desde el club queremos que renueve”, explica Javi Rico. El director deportivo detalla la situación con el mediocentro de Luanco: “Desde el primer momento empecé a trabajar con una oferta que estaba planteada desde la pasada temporada. Tengo una reunión con el jugador y con el agente. Les digo que un año es suficiente para tomar esa decisión e incluso se aumenta el plazo hasta el inicio de LaLiga. Tanto el agente como el jugador saben lo que les dije. Hay que respetarlo si no quieren renovar. También es cierto que hay que respetar al club. Las decisiones, cuando se toman, tienen dos caminos. Él quiere pensárselo. No sé el porqué del no: económicamente no hay problema, también tiene estabilidad, por la duración del contrato. El club hace el esfuerzo para que, tras la COVID-19, la oferta sea la misma en lo económico. El club, la máxima confianza que le da, es la oferta que le hace, por encima de nuestras posibilidades económicas. Ojalá haya un punto de encuentro. Abro mi despacho y mi teléfono a Nacho, al representante, a todo el mundo”, reconoce Javi Rico. El director deportivo advierte que Méndez “es un jugador más de la plantilla, no está apartado”.

También se refirió a Uros Djurdjevic. Sobre el serbio asegura que “es un gran delantero, pero no puede estar toda la vida con tanta intensidad. Le damos cariño y confianza. Djuka es una persona receptiva y parece más agresivo de lo que es. Tiene un nivel de competitividad alto y yo le digo que tiene que bajar marchas, no puede estar enfadado con el mundo porque no le salgan bien las cosas. Es una máquina de trabajar. Ahora la forma de jugar es distinta y él está en su salsa”.

Además, respecto a Álvaro Vázquez, Javi Rico se ha mostrado “agradecido” con la postura del jugador y ha explicado que “existía un acuerdo de que, si había un movimiento donde no fuese perjudicado ni él, ni el club, saldría. Había también un acuerdo con el Espanyol y Campuzano, un acuerdo que gira a última hora”. Respecto a Francisco Molinero, Javi Rico asegura que “el margen que hemos tenido ha sido pequeño. Las prioridades eran el lateral izquierdo y el extremo derecho. No ha podido ser y lo siento mucho. La prueba es que no se han firmado más jugadores”.

Respecto al tope salarial, el director deportivo cree “que no tendremos problema con las fichas que tenemos. Sobre los traspasos hablaremos cuando vaya transcurriendo la temporada, en la ventana de enero y, sobre todo, cuando llegue junio”. Javi Rico ha reconocido que han llegado ofertas por varios futbolistas, todas ellas desechadas ya que “no queremos debilitarnos y económicamente no llegaban a los valores que queríamos”, mientras que futbolistas como Carmona y Javi Fuego han puesto facilidades al club para la forma de pago de sus fichas de esta temporada, algo que Rico considera que “ayudan al club que las cosas sean mejores”.

Finalmente, Javi Rico también se ha referido al derbi asturiano ante el Oviedo, que se disputa este domingo en el Carlos Tartiere. “Solamente quiero que sepamos competir y que aprovechemos la dinámica que tenemos, pero estar líderes no da puntos, aunque sí confianza”, ha asegurado.