"Estoy convencido de que en el Oviedo se verán mis cualidades"

"Me convenció el nombre que tiene el club, de los más grandes que hay en España. No dudé ni un segundo cuando me dijeron la opción del Oviedo". Rafa Mujica ya habla como delantero del equipo azul. "Estoy seguro de que voy a dejar todo en cada partido y en cada entrenamiento. Vengo con muchas ganas e ilusión. Sé la parte negativa que hubo en el Extremadura. Eso me ha servido para crecer", ha explicado.

"El Oviedo es mi gran reto. Estoy convencido de que esas cualidades (que se han visto en otras categorías) aquí se van a dar. La edad es sólo un número. No hay que poner de excusa que somos jóvenes", ha respondido.

Mujica también ha hablado de su nuevo entrenador, José Ángel Ziganda: "Es una ventaja que haya sido delantero como yo. Puedo aprender mucho de él. También es importante que ha trabajado con gente joven".