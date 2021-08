Cómo encaran el partido en Tenerife

"Pues con mucha ilusión. Ha sido una semana muy buena de trabajo. Tenemos muy claro lo que queremos proponer en Tenerife. Creemos que tenemos identificado lo que esperamos del Tenerife. Convencidos y muy ilusionados en intentar competirle a un equipo que es muy muy bueno"

Asignatura pendiente a domicilio

"Estadísiticamente todos los equipos sacan menos puntos a domicilio que en casa. El año pasado sacamos una buena media en comparación a los que estamos arriba. El Tenerife es un equipo muy complicado para generarle ocasiones. Con jugadores muy tecnicos en el centro del campo, con mucha llegada por banda. Un equipo muy completo y un serio candidato por plantilla y por entrenador para estar arriba".

Modelo de juego

"Tenemos una idea pero jugamos contra un rival que propone cosas. Todos los entrenadores queremos generar muchas ocasiones y que te generen pocas. Veremos lo que somos capaces de hacer frente al Tenerife"

Mercado de fichajes

"Siempre se puede mejorar, como en todos los equipos. Yo estoy contento con lo que tengo. Tenemos plantilla y jugadores que son del agrado de cuerpo técnico y club. Yo como entrenador tengo sólo una obligación: con el equipo que tenga, tengo que sacar el máximo rendimiento. Que saquemos el nivel que tiene la plantilla. Lo demás son cosas de club".

¿El mercado puede descentrar a los jugadores y al cuerpo técnico?

"A los jugadores no porque mientras sean jugadores del Sporting se les trata a todos igual. Todos saben su situación y se les pide que estén al 100%. A mí el mercado no me dice nada, eso es para otra gente. Mis ojos están centrados en la plantilla y en los jugadores".

César, entrenando con el primer equipo

"Como César suelen venir otros jugadores del filial. Es un canterano como todos los demás: tiene ganas de meterse en el fúbtol profesional. Dependerá del rendimiento suyo y el de su competencia. Ojalá cuantos más jugadores de la casa mejor".

Víctor Campuzano

"Mucha mala suerte. El año pasado, después de tanta inactividad, también pasó por algún problema... se podría entender alguna lesión. Pero este año ha hecho una pretemporada espectacular y la semana que bajamos las cargas le llega esa pequeña molestia. Los temas musculares son muy impredecibles. Dependerá su vuelta de los médicos. Ya no es que lo necesitemos para ya; lo que necesitamos es que esté en las mejores condiciones posibles para que no vuelva a lesionarse".

Competencia en Segunda

"No sé lo que puede pasar en esta Liga. El año pasado había equipos con mucho más presupuesto que además lo demostraron en el campo como es el caso del Espanyol. No sé lo que pasará. Lo que quiero es que nosotros demos un paso más y ser mejores que el año pasado"

Pelayo Suárez

"Tiene molestias en la zona tibial. Esta semana no ha entrenado y no estará para viajar".

¿Preocupa el balón parado?

"No me preocupa. El año pasado fuimos el mejor equipo en balón parado defensivo. Estoy encantado con el trabajo en estrategia. Y contento con la predisposición de los jugadores. Es un aspecto del juego al que le damos mucha importancia