“Va todo rodado, muy bien”. Gonzalo Revuelta, médico del Sporting, muestra su aprobado en el tercer día de pretemporada del Sporting. “Es un protocolo estricto, pero como tiene que ser”, sostiene. El médico rojiblanco, además, presume de las facilidades que tienen en la Escuela de Fútbol de Mareo: “Tenemos unas instalaciones muy buenas, grandes, amplias; tenemos espacios para que no haya una dificultad de mantener el distanciamiento social. Mareo es un sitio privilegiado”.

Revuelta valora unos cambios que han venido para quedarse. “Es como para toda la sociedad: hay que mantener las distancias, hay que ser muy estrictos con los contactos interpersonales. También es fundamental la higiene. Si hacemos bien estas dos cosas, lo demás es realmente sencillo, porque los futbolistas están acostumbrados a los circuitos de trabajo, son aspectos que ellos controlan. Lo difícil es cambiar los hábitos sociales, el no estar juntos... En eso hacemos más hincapié”, explica.

“Va a cambiar todo y va a ser para mucho tiempo. Es muy importante crear todos estos hábitos de conducta que vamos a tener que mantener en el tiempo. Esta situación ha venido para quedarse en la sociedad”, especifica el médico. Sobre el estado de forma de los jugadores, Gonzalo Revuelta realiza esta valoración: “Han trabajado en casa con Fran (Albert), que hizo un buen trabajo diario; los jugadores han venido bien. Les queda la adaptación funcional más específica del futbol, esa es la que estamos intentado ir adquiriendo poco a poco con estas nuevas fases”.

Como responsable médico, durante la segunda fase del protocolo, otro objetivo principal es evitar las lesiones. “En esta fase no podemos realizar tratamientos médicos, solo los urgentes. El trabajo de descarga, de postentrenamiento, se pospone para unas fases posteriores. Por ello, estamos intentando evitar cargas de trabajo para evitar sobrecargas”, expone. “¿Riesgo de lesiones? De momento no hay contacto físico, se quita un factor de riesgo de accidente. Vamos a ir poco a poco aumentando las cargas. No tenemos miedo a tener más lesiones, pero hay que estar muy atentos a la aparición de posibles sobrecargas”, añade.

Revuelta aplaude que pueda haber cinco cambios por equipo en cada partido. “Es una noticia muy buena, fisiológicamente va a venir muy bien. Vamos a tener una densidad de competición alta. En las pretemporadas ya se realizan más cambios de los habituales, me parece una medida muy acertada”, afirma. El médico del Sporting también responde sobre la acumulación de jornadas, con dos partidos por semana. “Ya hemos tenido esas circunstancias cuando competimos en la Copa. Cuando se meten tantos partidos en pretemporada es para la adaptación fisiológica a la competición. Pueden aparecer lesiones de sobrecarga, pero vamos a intentar dosificar hablando con los técnicos y el preparador físico, para dosificar durante los entrenamientos, ya que en los partidos no se puede”, explica.