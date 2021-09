"Esto se trata de acertar, los partidos se deciden por detalles"

El técnico del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, compareció tras el empate de los suyos ante el Girona. El cuadro azul suma cinco partidos sin perder.

DEJAR CONTROL DE JUEGO AL GIRONA Y PARTIDO RESULETO EN LA PRIMERA

"La intención era apretarles y meterles en su campo. Manejábamos el escenario de que el Girona te mueve de lado a lado y prioriza tener la pelota. No éramos capaces de robarles a ellos y apretarles, pero tampoco estábamos incomodos. La sensación es que cada vez que atacábamos hacíamos ocasiones en el primer tiempo. Ha habido un tramo que sí estuvimos a merced de ellos. Ellos tenían el balón sin llegadas. En el segundo tiempo nos ha costado más. Tienen la pelota, duermen el partido. Es difícil estar apretándoles, tienen técnica, no la pierden. Hay que robarles el balón, tienen biuen pie. Cuesta mucho. Aún así, en alguna jugada puntual llegábamos, pero faltaba un poco de fuerza. Esto se trata de acertar. Ellos han tenido una con Stuani, que normalmente acaba en la red".

¿QUÉ LE HA FALTADO AL EQUIPO?

"El trabajo defensivo del primer tiempo ha sido espectacular, pero hay que tener capacidad para salir en transiciones. En el primer tiempo teníamos el partido donde queríamos, daba la sensación de que iba a caer. En el segundo, ellos también juegan, tienen un estilo de juego que es difícil quitársela. Con los cambios queríamos ver si éramos capaces de soltarnos. En alguna ocasión con Jirka sí lo conseguimos. Si no acertamos cuando tenemos… los partidos en Segunda son igualadísmimos y cualquier detalle lo decide".

ROJA A OBENG

"La roja no la he visto, pero todo el mundo dice que se resbala. La imagen puede dar la sensación, de que altera, en función de cómo cae. Me parece rigurosa".



MINUTOS FINALES

"Se van sumando detalles, estamos justos y hay tensión. A veces no tenemos la calma que tenemos que tener, aunque es comprensible en esos momentos. Con diez el equipo se ha mantenido, ha sido capaz de salir. No nos hemos caído. La ocasión que nos hacen es la última. En los ocho minutos de descuento, no se han acercado. Hay tensión por cómo está el partido. La sensación es que son todo finales. Una vez que acaba es que son todo finales".

CAMBIOS

"A Pombo le ha costado entrar. Es un jugador de balón y no lo estábamos teniendo. Cuando robábamos no éramos capaces de aguantar. Jirka sí ha sido capaz. Lo hemos intentado meter por dentro para ver si entraba más en juego, pero expulsan a Obeng. No ha sido su mejor partido. Los pivotes han hecho el trabajo que tenían. Gastón y Jimmy han estado muy bien, pero han tenido mucho desgaste. Jugaremos bien o mal, pero el equipo compite. Podemos mejorar, sí. Todos queremos ganar, por supuesto. Esto es largo, pero el equipo está bien".

POMBO Y BRUGMAN

"No era partido fácil. El Girona es un equipo que tiene el balón y hemos jugado con dos delanteros, Viti, Borja… hemos tenido que hacer un gran desgaste. Brugman es un jugador que con balón te da pausa, sensación de que se la da al suyo, de que la jugada mejora. Estoy contento con su partido, creo que va a ir a más. De Pombo, no ha sido el momento de partido para intervenir. Le ha costado entrar por las circunstancias del partido".

OVIEDO COMPLICADO DE ATACAR Y CINCO SIN PERDER

"Tenemos que ser capaces de generar ocasiones en el primer tiempo, cuando tenemos piernas. En la segunda, cuando ellos tienen el balón, hay compromiso por parte de todo el mundo. Los jugadores trabajan mucho. Es difícil ganar al equipo. Este año hay más igualdad que nunca. Hay que quedarse con lo bueno, corregir y pensar en Zaragoza".



PIERRE

"No sé si es muscular. No lo han explorado y no sé qué tiene".